穿「和服」入武漢大學賞櫻遭保安毆打　東北男：我是中國人穿唐裝

湖北武漢大學的櫻花聞名全國，近來迎來盛花期，吸引大批遊客慕名前往賞櫻。 美麗的校園昨日（24日）卻發生暴力事件。兩名男性遊客打算入校參觀時，因其中一人穿著疑似和服被保安阻擋，雙方之後爆發衝突，兩人遭4名保安毆打。身穿疑似和服的男子則解釋道，自己所穿的其實是唐裝。

男子穿疑似「和服」入武漢大學賞櫻，卻遭保安毆打。（影片截圖）

網傳影片顯示，雙方發生言語衝突，有指穿休閒裝的男子講粗口罵人，兩人即被4名保安打倒在地。兩人掙扎起身後，穿著類似和服的男子大聲質問：「憑什麼打人？」，但很快又被保安翻倒在地，接著他又起身說：「我穿的是唐裝。」

當地警員：制止他們入校賞花沒有錯

當晚，負責武漢大學文理學部的保安向傳媒表示，此事引起校方的重視，已經交由警方處理，「領導還在開會。」

武漢公安局珞珈山派出所一警官回應事件時則稱：「武漢大學是國內一流大學，穿著這種衣服去賞花不合適，制止他們入校賞花沒錯。」他又指，警方正在調取監控錄像，調查衝突的全過程。

武漢大學櫻花聞名全國。（資料圖片）

涉事男子自言愛國：中國人不能打中國人

身穿「和服」的男子事後接受內媒採訪。他表示，自己是東北人，在瀋陽讀大學，特意慕名來武漢大學看櫻花。因喜歡唐朝文化，他自然當時所穿的唐裝吳服而不是和服，之前也曾穿著去其他地方。

男子憶述事發經過時指，保安認為他穿的是和服，不讓他進入校園。他向保安解釋是「吳服」，還展示手機內的唐裝照片，他們卻不相信，接著就出現影片的一幕，當時是保安先動手的，但事發前他們的語言都很激動。

男子又強調自己「愛國」，沒有穿和服，「我是中國人，武漢大學保衛人員也是中國人，中國人不能打中國人。我下次不穿這樣的衣服去容易引起誤會的地方了。」

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武大櫻花源於日軍侵華

對於當時有學生質問櫻花從何而來，根據武漢大學校史研究會資料，武漢大學的櫻花最早源於日本。1939年，侵華日軍從本國引來櫻花樹苗在武大校園栽植，緩解思鄉之情，同時亦有炫耀武功和長期佔領之意。

但由日軍栽種的櫻花樹其實都早已在50年代左右老死。時至1972年，中日邦交正常化，時任日本首相田中角榮訪華，向周恩來贈送1000株大山櫻，其中50株由中共中央轉贈給武漢大學。之後，日方曾多次向武大贈送櫻花樹苗，武大亦在國內引進雲南櫻花等。時至今日，武大校園內已有櫻花樹1000多株，包含日本櫻花、山櫻花、垂枝櫻花和雲南櫻花共四個植物學種和十多個栽培品種或變種。

（上游新聞）