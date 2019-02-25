武漢大學生做鼻竇炎手術後腦袋變形　患精神障礙智力減退

去醫院做鼻竇炎手術，換來的竟是精神障礙？武漢一名大三男學生因為鼻子不舒服，到市內一間醫院做鼻竇炎手術，不料院方在手術前後諸多失誤，令他產生併發症，要轉院開腦搶救。 雖然性命得以保存，他的腦袋卻因手術變形，並患上精神障礙或輕度智能減退，評定為九級傷殘。

武漢大學生小林，在醫院做鼻竇炎手術後腦袋變形。（網上圖片）

2017年1月17日，時年25歲、就讀大三的小林（化名）因為鼻子不舒服，來到武漢市普愛醫院治療。門診診斷發現小林患有鼻竇炎，便讓小林住院，並安排於20日上午進行鼻竇炎手術。

不過，小林術後卻情況轉差，檢查後顯示顱內出問題，後轉到華中科技大學同濟醫院治療。同濟醫院病例顯示，1月22日下午，小林因「鼻竇炎術後失語、右上肢偏癱2天」入院。1月24日晚，小林突發昏迷、瞳孔擴大、呼吸不穩，後證實其為左側頂顳部硬膜下積膿。從當日直到2月13日，醫院先後為他進行四次手術，包括鑽孔引流術和開顱去骨瓣減壓術，成功把小林性命保住，但其腦部受到的傷害卻無法修復。

同濟醫院病例顯示，1月24日晚、小林突發昏迷、瞳孔擴大、呼吸不穩，手術後證實其為左側頂顳部硬膜下積膿。（網上圖片）

進行鼻竇炎手術的普愛醫院被指過錯參與度「建議為80%—90%」，經鑑定存在5方面過錯。（網上圖片）

精神障礙被評定為九級傷殘

小林父親梅先生事後委託湖北天佑法醫司法鑑定。兩份司法鑑定書顯示，小林患精神障礙或輕度智能減退，評定為九級傷殘、人體損傷致殘程度分級評定為七級，開顱術後傷殘等級評定為十級。進行鼻竇炎手術的普愛醫院被指過錯參與度「建議為80%—90%」，經鑑定存在5方面過錯，包括手術前準備不充分、手術前未進行足量合理的抗生素治療、對術後併發症估計不足準備不足、手術前未對鼻竇內膿液的情況充分了解、術後監測護理不到位等。

相比智力減退，梅先生更加擔心的是兒子性情的改變。梅先生稱，兒子原來性格開朗活潑，現在把自己封閉起來，整天在家裡玩手機和平板電腦，「趕他出門，他都不出門。」小林則表示，自己的腦袋變形，「出門怕別人說我是怪胎。」

梅先生稱，兒子原來性格開朗活潑，現在卻把自我封閉，不願出門。（網上圖片）

雙方未就賠償達成共識

據了解，小林的司法鑑定意見書於2017年12月出爐。從那時開始，武漢市衛計部門就介入調查並協調賠償事宜，但截至目前，雙方還未達成共識。

梅先生稱，小林在同濟醫院的治療費用約50萬元人民幣，普愛醫院已支付這筆醫療費，但「保證後期治療費用、提供後期的生活保障」這兩個訴求，還沒有共職。他直言，兒子原來性格外向，但現在卻是「傻傻的」、頭部一邊正常一邊凹陷，成了自我封閉的人，「家中獨子成這樣，對於未來我們很迷茫。」

普愛醫院相關負責人則表示，會把這兩個訴求告訴給醫務部門，但「訴求有不合理的地方，建議他們走法律程序。」小林在普愛醫院治療時的主治醫生許先生則說，小林的例子是併發症，「幾千例案例中會有一起。」