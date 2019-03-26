男子穿「和服」入武大賞櫻被打　校方：兩人事發前挑釁女保安

3月24日，兩名男遊客打算進入武漢大學時，疑因其中一人穿著和服被保安阻擋，雙方之後爆發衝突，兩人遭4名保安毆打。身穿疑似和服的男子聲稱，自己所穿的其實是「唐裝吳服」。 武漢大學昨日（25日）發表詳細「情況說明」回應事件。當中提到，兩人中的其中一人未辦理預約賞櫻手續，才被保安阻止入內；而在雙方發生衝突前，兩人又以言語挑釁辱罵女保安。

武漢大學表示，兩名遊客中的一人未辦理預約，才被保安阻擋。（影片截圖）

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武漢大學新聞中心昨日發表「關於兩名遊客與校園安保員發生衝突的情況說明」（下簡稱「情況說明」），回應男子疑因穿著和服被拒入校一事。當中表示，學校對衝突的發生表示遺憾，經調取完整監控片段和調查取證，將有關情況作出說明。

「情況說明」寫道，兩人中的其中一人未按照校方規定，在賞櫻預約系統中預約，卻打算結伴強行闖入核心賞櫻區，才被現場保安阻止並發生衝突。而在衝突發生前，一名女保安對兩人作出持續6分鐘的勸離，期間兩名遊客情緒激動，作出言語挑釁和辱罵，其中一人更持續上步貼近該女保安。女保安當時一邊後退一邊提醒對方保持距離，並要求支援。

之後，三名男保安來到現場，再次提醒遊客與保安保持距離，沒有預約不能進入賞櫻區。期間，一男姓保安上前提開其中一名遊客，對方出言辱罵並用身體頂撞。雙方發生肢體衝突，兩人被強力制服，15分鐘後自行離開現場。

涉事保安被校方批評教育

「情況說明」提及，校方在事發後已對兩名涉事保安作出嚴厲批評教育，並將進一步加強校園文明執法專項工作。武漢大學歡迎公眾入校賞櫻，但希望公眾遵守預約規定，在校期間舉止文明、服飾得體，共同維護良好育人環境。