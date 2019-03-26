江蘇40歲IT男被騙光65萬元跳河自殺　網戀3年「女友」實為男子

今年年初，江蘇常州40歲IT男周明（化名）跳河自殺，他留下遺書：「這些年我一直過著兩面人的生活，這次我真的過不下去了……」警方調查後揭發一宗網戀騙案，周明在3年多內，遭男子假扮的網戀女友騙取65萬餘元（人民幣．下同），他不單為此耗光積蓄，奉上房貸還款，而且很可能到死都不知真相全貌。 3月25日，常州市武進區檢察院批准逮捕涉案騙徒，案件還在進一步調查中。

據內地《現代快報》3月25日報道，周明性格內向，事發前在常州一家企業從事網絡業務，收入不低，一直過著單身生活。2015年9月，周明在微信結識自稱「麗麗」的年輕女子，對方言語熱情，還發送照片和私密影片。

江蘇40歲男被騙光65萬元跳河自殺，網戀3年「女友」實為男子。（示意圖）

向家人要錢兼轉贈房貸還款

周舟認定對方為其女友，麗麗則聲稱會跟丈夫離婚，和他共度餘生，並在其後3年多提出各種理由，向周明索要金錢：「生病住院要錢」；「和丈夫離婚要賠錢」；「弟弟請領導吃飯要錢」。

從2015年9月到案發為止，周明先後通過發紅包、轉帳等方式，給予麗麗65萬餘元。為了滿足麗麗，他不但花光了積蓄，還從家人那裡拿了很多錢，甚至連房貸還款都轉為贈予麗麗。

騙徒原想以女性頭像結識女子

去年12月，周明生活陷入困境，於是向網戀女友追討「欠款」，但對方僅僅轉帳9000元。經多次交涉無果後，周明人財兩空又意識到受騙，於今年1月8日寫下遺書跳河自殺。

報道指警方調查證實所謂網戀純屬騙案，逮捕一名31歲楊姓男子。他供稱在常州一家奶茶店工作，自2015年9月與前妻感情破裂，便在微信以女性頭像結識女子，剛巧遇上周明，覺得他出手豪爽便索性以「麗麗」身份詐騙錢財。他從網上找來美女照片和影片，又一人分飾多角以取信於受害者，而其所騙得65萬餘元已被揮霍一空。