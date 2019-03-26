【面皮極厚】國航客機現「霸座男」　揚言「被央視播放才開心呢」

內地鐵路近月不時發生「霸座」事件，一些「厚面皮」乘客霸佔其他座位後，大條道理以「身體不適」、「座位空著」等理由，不願回到屬於自己的座位。 最近就連飛機也有「霸座男」出現。在一架中國國際航空（國航）的內陸客機上，一名坐在後排的中年男子霸佔前排座位，多人勸阻也不願離開。男子發現有人拍片後，更揚言自己「被中央電視台播放才開心」。

在一架中國國際航空（國航）的內陸客機上，一名坐在後排的中年男子霸佔前排座位，多人勸阻也不願離開。（影片截圖）

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事件發生於3月24日晚，從桂林到北京的國航CA1226航班上。一名本來坐在後排的中年男子，在等待起飛時強行霸佔前排座位。機組人員和其他乘客出言勸阻，男子亦不願離開。有人表示這會影響安全，男子卻出言反駁「你當我不知道，我比你懂多了。」

期間，該男子發現有人舉起手機拍攝後，問道：「你們這麼大年齡才會玩手機是吧？」又叫人「別擋攝像頭」，聲稱：「中央電視台把我放出來才開心呢。」

傳航班因此延誤 官方解釋：航空管制和天氣所致

據稱該航班「因故延誤」2小時40分鐘，有指是因為「霸座男」所致。網上消息指，機組人員和乘客再三勸說無效，經乘務長通知機長，機長再嚴厲驚告該男子後，他才答應回到自己座位上，但已經造成航班延誤。

不過，國航25日發表回應稱，當日對「霸座男」的勸說不到10分鐘，他已經回到座位上，航班延誤的實際原因是航空管制和天氣。