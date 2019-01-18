2019年春運預計發送旅客29.9億人次　將嚴懲「霸座」等失信行為

據央視網消息，國務院新聞辦公室今天（18日）舉行新聞發布會，發改委副主任連維良在會上介紹，今年春運預計全國旅客發送量將達到29.9億人次，比上年春運增長0.6%。 今年春運工作重點為「三個提升、三個治理」，包括將提升運力、購票及志願服務，治理安全隱患、道路擁堵，以及治理違法違章和嚴重失信行為。

春運期間，市民在南京火車站買票。（資料圖／視覺中國）

連維良介紹，今年春運客運供需的總量矛盾總體上進一步緩解，客流將呈現「前緊後松」的特點，群眾出行方式日益多元化，高峰時段部分鐵路線路較為緊張，高速公路部分區段通行壓力較大，部分地區貨運需求旺盛，民眾對出行品質有更高期待，春運工作依然面臨較大的壓力。

提升運力、購票及志願服務

連維良稱，今年的春運工作重點突出「三個提升、三個治理」，其中「三個提升」包括提升運力保障、提升購票服務和提升志願服務；「三個治理」則包括治理安全隱患、治理道路擁堵，以及治理違法違章和嚴重失信行為。

在運力保障方面，鐵路在節前和節後每天分別安排4787對和4860對開行旅客列車，客座能力比上年春運增長5.4%和5.2%，其中高鐵動車組分別為3352對和3383對，增長17.8%和17.2%；民航預計安排53.2萬班次，比上年春運增長約10%；道路投入81萬餘輛營運客車、2100多萬個客位；水運投入客運船舶運力2萬餘艘，約100萬個客位。

為期40天的豬年春運預計將發送旅客29.9億人次，再創歷年新高。（視覺中國）

春運鐵路車票預售高峰已過

在購票服務方面，今年在部分熱門線路推出候補購票試點，避免旅客耗費時間反覆查詢，正在努力改善網絡購售票秩序。目前，鐵路已平穩度過春運車票預售高峰期。志願服務方面，今年春運全國將有23萬名青年志願者，在2.3萬個崗位開展志願服務。

至於春運期間的鐵路治理重點工作，除了嚴防發生重特大安全事故、切實保障道路暢通外，亦將持續加強信用記錄建設、加強違法失信聯合懲戒和誠信宣傳，依法嚴懲「車鬧」「機鬧」「高鐵霸座」等違法失信不文明行為。

（央視網）