整容醫生社交媒體上載隆胸手術片段　顧客容貌身材無打格任睇

內地整容日漸普及，但很多人仍然抱着「寧俾人知，莫俾人見」心態，不願多談自己人造部位，但偏偏在山東有整容診所罔顧私隱，竟然於網上播放顧客的隆胸手術片段，而且沒有經馬賽克處理，顧客的外貌和重要部位全部暴露於網上。 診所的工作人員辦稱片段得到顧客的同意才發佈，但當地工商局就表示，診所涉嫌違規宣傳。

涉事整容醫生的微博朋友圈展示顧客隆胸手術片段。（網上圖片）

3月12日上午，愛美的張女士原本想到臨沂一家醫療美容診所做抽脂瘦腰手術，然而，當診所醫師通過微信朋友圈展示手術案例時，張女士卻打起了退堂鼓。

「簡直是不忍直視，朋友圈全是些露骨的圖片和短片，都不好意思說出口。」張女士說。張女士截下其中部份內容，其中一張截圖顯示，一名女士正躺在手術台上，似是在做手術前準備，而該女士的上半身身體部位直接裸露，尺度頗大。其他的短片內容亦多有展示女士胸部，片段上均打有「李虎醫療美容」、「138****8760」等水印。張女士認為內容太不雅，又擔心片段被其他人盜用作其他用途。

原圖中的隆胸女子的重要部份沒有被馬賽克掩蓋，有女士擔心會被不法分子盜用。（網上圖片）

涉事的醫療美容診所由一名男性醫師李虎主理，內地記者以顧客的身份來到美容診所，一名工作人員即向記者展示了李虎的朋友圈，上面宣傳着各種整形美容的手術項目，豐胸手術的短片全程無碼在朋友圈中分享，圖片、片段甚是露骨。

記者又注意到診所面積約100平方米，劃分為手術室、等候區與藥品室等。手術室和等候區只有一個推拉門相隔，而醫生李虎頗為忙碌，往返於手術室、等候區、藥品室之間，期間在藥品室尋找藥物和與等候室的顧客傾談，再次進入手術室時，並未觀察到李虎在進入對本應無菌的手術室有再次消毒。

涉事的整容醫生更被記者發現未經消毒就進入手術室。（網上圖片）

記者其後向工作人員表明來意，詢問將顧客的隆胸片段上載並公開會否侵犯別人的隱私，工作人員回應指，朋友圈所發的短片、圖片均來自於診所的顧客，對外發佈前都是經過顧客同意的。

但蘭山區工商局商管科表示，該美容診所的行為已然違反《廣告法》相關規定，使用患者的名義和形象作證明涉嫌違規宣傳，一經落實將依法查處。而根據而《廣告法》第九條規定，廣告不得有泄露個人隱私、含有淫穢、色情內容的情形。

（澎湃新聞）