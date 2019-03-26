【化工廠洩漏？】河南村莊數千畝麥田全部枯萎　村民頻患癌病死

河南許昌建安區多條村莊的麥苗短短一個多月內全部枯萎死亡，僅將官池鎮秋湖村就有超過2400畝的麥田滿目灰黃，接近全村覆沒。 有村民認為元兇與村莊相距不足500米的化工廠有關，並稱在農曆新年前曾發生化學原料洩漏事件。 建安區相關政府部門在周二（26日）表示，目前已採樣送往檢測，並啟動救災機制，補償損失，同時安排農技專家指導改種。

僅將官池鎮秋湖村就有超過2400畝的麥田滿目灰黃，接近全村覆沒。（網上圖片）

據其中一名村民徐東（化名）表示，第一次看到自家麥田枯黃是在農曆新年前夕，當時只有零星個案，原本以為只是天氣太凍導致。未料農曆新年過後，天氣逐漸回暖，麥田枯黃的情況卻愈加嚴重，「麥苗都枯死了，面積也不斷擴大。」

徐東更透露，最早出現問題的麥田，正正就是位於村莊旁邊的化工廠附近，其後就開始蔓延，「現在秋湖村4、5組，2、3組，1、10組的麥田都枯死了。」甚至連相鄰的張潘鎮汪坡村、汪前村等村莊，也已有數百畝麥田枯死，合計面積多達3000畝。

其他秋湖村村民又稱，秋湖村屬於建安區將官池鎮，和張潘鎮的交界處是建安區的化工園區所在地，附近分布河南紅東方化工公司、凱特化工、恒生製藥等多間化工製藥企業，故日常都能聞到刺鼻、酸臭的氣味，「麥苗死亡可能與化工廠排污有關。」

面對大量麥田枯死，村民都認為是附近的化工廠污染環境。（網上圖片）

事實上，內地傳媒獲悉事件後實地探訪，指記者進入化工園區採訪時，確總能聞到空氣中散發一股刺鼻臭味，尤其是靠近廠區時味道更加強烈，逗留時間太長就會感覺頭暈惡心。報道更提到，村民近幾年來罹患各種疾病特別是癌症的人數連年增多，「村民說，秋湖村僅兩千多口人，半個月前，一周之內連續死了五個人，其中三個人是死於肺癌，現在醫院住院治病的還有八九個人」。汪坡村亦有類似情況，最近三五年內患病非正常死亡的人數高達二三十人，年長者不過五六十歲，最小的只有三四十歲，多涉及是肺癌、肝癌。

村民指附近分布河南紅東方化工公司、凱特化工、恒生製藥等多間化工製藥企業，故日常都能聞到刺鼻、酸臭的氣味。（網上圖片）

秋湖村黨支部書記徐保合回應指，麥田枯黃確實是從村莊旁的一間化工廠外開始，但目前尚未能確定兩者有直接關係，加上周邊還有其他化工廠，「要通過調查的數據，來確定原因。」建安區宣傳部工作人員劉偉則稱，事發後環保部門及農業部門已分別聘請第三方環境檢測公司和省農業科學院等專家，對可能造成小麥枯黃的土壤、空氣、水等原因進行檢測。

截至周日（24日），當局已採集283個樣本送往鄭州檢測，同時安排農技專家，根據季節特點和土壤特性，引導展開補救改種。建安區政府亦啟動救災機制，統一按照畝產1000斤（約500公斤）、每斤1.180元人民幣的國家小麥收購保護價予以救助，補償已發放到位。

（新京報）