網絡洗頭水廣告擅用粵政協常委肖像　當事人起訴抖音平台監管不力

據內媒《金羊網》報道，廣東省政協十屆、十一屆常委孟浩最近發現，內地短片分享平台「抖音」上有人擅自使用自己的圖片作廣告用途，他26日向廣州互聯網法院提交了起訴申請，準備狀告抖音對廣告監管不力，損害其肖像權。

孟浩多名好友告訴他，抖音上一個洗頭水廣告使用了孟的圖片，宣稱可以有效地進行將白髮轉黑。（金羊網）

報道稱，孟浩多名好友上月陸續在抖音上發現一個洗頭水廣告使用了孟的圖片，宣稱可以有效地進行將白髮轉黑，並配文「發白鬚不白，腎虛奇經八脈沒傷」。有好友開玩笑問孟浩是否收了「廣告費」，「代言」的產品質量是否可靠。

惟孟浩之前從未接觸過抖音，他得知後在朋友的幫助下找到了相關短片廣告，發現所配的六副圖片，大都是國內外的著名演員，其中第五副肖像正是自己的頭像。而孟的這張圖片是來自《時代周刊》一篇名為《孟委員的鬍子》的文章配圖，由該周刊的攝影記者拍攝。

孟浩一怒之下，決定狀告「抖音」平台，要為自己討公道。而孟浩維權的消息發布後，圈內不少好友都紛紛支持，有律師事務所的律師更決定替孟浩免費代理打這個維權官司。

孟浩的代理律師表示，抖音上的這個短片有明顯的廣告宣傳目的和商業屬性，這種擅自商業化使用原告肖像的行為，構成利用網絡侵害原告的肖像權。（金羊網）

孟浩的代理律師表示，抖音上的這個短片有明顯的廣告宣傳目的和商業屬性，這種擅自商業化使用原告肖像的行為，構成利用網絡侵害原告的肖像權。其次，該短片擅自將原告的肖像用於特殊功效化妝品商業宣傳，會讓受眾誤認為原告是有償的廣告代言，有損原告良好信譽和形象；而註釋文字中的「腎虛」的字樣極易使受眾誤認為原告具有相應的病症，捏造事實之舉已嚴重侵犯原告的名譽權。

據悉，孟浩一方已經在起訴書中向法院申請判令被告採取刪除短片、遮罩短片、斷開短片鏈接等方式停止對原告肖像權、名譽權的侵害；並在主流媒體平台首頁上刊登道歉信；同時賠償經濟和精神損失費共計60萬元人民幣（約合70萬港幣）。

孟浩本人則表示，現在的網絡平台對自己的權、責、利沒有很好地釐清，司法應當對利用網絡進行的侵權行為予以嚴懲，提高侵權的違法成本，才能提高全社會的權益保護意識。

（金羊網）