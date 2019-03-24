【溫情抖音】孫女教抑鬱爺爺跳舞拍片　病情改善兼狂吸400萬粉絲

玩「抖音」App不是年青人的專利，在河南駐馬店市一對老爺爺、老婆婆就憑拍攝流行的手勢舞，於抖音平台上吸引427萬粉絲，成為網紅。不過在鏡頭前開朗的爺爺原來10年前起患有抑鬱症，其孫女晁爽希望透過教導及拍攝爺爺跳潮流興的手勢舞，讓爺爺心情都變好了，抑鬱症亦大有改善。

晁爽的爺爺和嫲嫲已年屆70，但做起手勢舞起來非常開心。（網上圖片）

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晁爽今年21歲，和其他留守兒童一樣，從小父母就出城打工，由祖父母撫養成人，爺爺和嫲嫲雖然已年屆70，但身體仍相當健康。不過爺爺10年前患上抑鬱症，晁爽說：「在這十年裏，爺爺經常犯病，犯病的時間特別難受，他老是說說不出來，但就是非常難受，反正啥醫生都看過，就是治不住根本。」

起初她都很擔心爺爺的病情，後來在一次偶爾的機會下，看到抖音上有人跳手勢舞，她就忽發奇想，教爺爺做起來，並以「小頑童爺爺」的名義拍片上載至抖音。晁爽說取「小頑童爺爺」作名稱是希望讓爺爺一直年輕。

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爺爺拍了抖音後，分散了注意力，抑鬱症真的改善不少，而且兩老愈拍愈投入，有時在手機上網看到其他人的短片，就會叫晁爽幫他們拍攝。對於和爺爺、嫲嫲的相處方式，晁爽說要有耐性，「老年人你多教他幾遍就能學會，學不會就是你沒有認真教他，你就慢一點嘛」。

晁爽為爺爺和嫲嫲拍片，以「小頑童爺爺」的名義拍片上載至抖音。（網上圖片）

晁爽直言，「拍抖音現在是我和爺爺奶奶生活中非常重要的一部分」，她希望可以多紀錄一點，「像到了80歲，等他們做不動手勢舞的時候，看看以前也挺好的，因為這些片段金錢也買不回來」。

（箭廠視頻、澎湃新聞）