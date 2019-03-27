轉學後返母校行竊7次　河南高中生被刑拘

河南鹿邑縣一名19歲孫姓男高中生，在當地第二高中就讀期間發現同學有把現金放置在教室的習慣。孫男轉學後資金緊張，便想到潛入母校盜竊財物，直到第7次行竊終於被蹲點守候的警員當場抓獲，目前已因涉嫌盜竊罪被刑事拘留。

辦案警員及時將被盜手機和7000元現金返還給被盜學生。（平安周口）

鹿邑第二高中自今年春節以來多次發生學生現金被盜事件，一時間學生人心惶惶。當地警方接報後迅速展開偵查，但卻無功而返，遂對學校地形展開分析，圈定了疑犯可能選擇的盜竊路線，加派警力在夜間蹲守校園，最終在近日某晚11時發現一個鬼鬼祟祟的黑影潛入校園。

警方立即上前對其訊問，該男子卻言辭閃爍。警員將該男子帶回派出所，經監控比對，發現他與之前在該校實施盜竊的疑犯十分相似。經審訊，男子承認了自年初以來先後7次潛入該校實施盜竊的犯罪事實。

警方經進一步訊問獲悉，該名孫姓疑犯原本是第二高中的學生，當時就讀期間發現同學有把現金放在教室的習慣，轉學後每當資金短缺時，他就會潛入母校實施盜竊。目前，孫男涉嫌盜竊罪被鹿邑縣公安局刑事拘留，案件在進一步審理中，辦案警員及時將被盜手機和人民幣7000元現金返還給被盜學生。

（平安周口）