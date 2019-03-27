電工師傅假扮清華教授製售假「偉哥」　犯罪團夥親測藥效得配方

湖南省公安廳27日召開新聞發布會，通報一起特大生產、銷售有毒有害食品案，涉案的44名疑犯將「他達拉非」（俗稱「偉哥」）非法添加到咖啡、壓片糖果、人參精元片、蜂蜜飲料、男士蜂蜜等食品中流入市場，涉案金額達上億元（人民幣．下同）。 據悉，「他達拉非」可用於治療男性性功能障礙，同時也是內地明令禁止在食品中添加的化學原料物質。

湖南省公安廳27日召開新聞發布會，通報一起特大生產、銷售有毒有害食品案，從原料生產到銷售的犯罪網路，實現了全環節、全鏈條的摧毀。（澎湃新聞）

疑犯不斷親測藥效得「偉哥配方」

據偵破該案件的湖南慈利縣公安局介紹，自2015年10月開始，疑犯陳某輝、汪某夥同李某等人通過在產品「瑪卡腦」中添加「他達拉非」來達到治療男性性功能障礙，獲取經濟利益。具體由李某負責提供配方並尋找合作生產廠家，再由李某任職的公司進行二次包裝和銷售，採取傳統的省市縣代理商方式和網路平台、淘寶、微信線上銷售等模式流入到全國。

專案組成員發現，李某任職該公司研發總監，聲稱自己是「中科院院士、清華大學教授，80多歲的老專家」。但經專案組查實，李某實際上只有60多歲，僅有高中學歷，退休前是一間工廠的電工師傅。而李某提供的的配方，也是從網絡下載，是他和其他涉案疑犯用自己做「小白鼠」不斷親身試驗「療效」調整而得來。

成本數元的「朱古力糖」賣至200元

據介紹，李某等人加入所謂的「偉哥配方」後，一罐看似普通的蜂蜜飲料，成本僅0.35元，但售價可以翻20倍，達到8元；一粒外觀似朱古力的糖果，成本僅幾元，卻根據 「猛、威猛、生猛」等所謂不同的「效果」，賣到了60元至200元。

專案組根據李某團夥的線索順藤摸瓜，最終搗毀非法生產、銷售窩點16個，涉案公司與企業17家，扣押國家明令禁止的「他達拉非」原料藥130公斤、其他原料藥中間體300公斤，繳獲各類產品200餘萬份。又查扣添加了上述原料的生產成品品種涉及各個領域且數量巨大：同樂瑪卡腦3萬余包，「威果」、「堅粒每」壓片糖果30萬粒，蜂蜜飲料和咖啡飲料10萬餘罐，男士蜂蜜6000餘瓶，其它壓片糖果食品近80萬粒。

通報稱，該案目前已查明涉案他達拉非4000公斤（按下游企業生產每份食品添加0.5毫克「他達拉非」計算，可生產80億份含有他達拉非的有毒有害食品），涉案價值上億元，在廣東、湖北、湖南、廣西等地抓獲並刑事拘留犯罪嫌疑人44人。

（澎湃新聞）