失獨家庭列「掃黑對象」引眾怒　湘潭「側側膊」：打印店停業整頓

日前，湖南湘潭廣場街道福利社區在宣傳資料中將「失獨家庭」和精神疾病患者列入「掃黑對象」。此事被曝光後引起軒然大波，該社區此前宣稱這是「工作的失誤」。 此後，湖南湘潭雨湖區區委27日在回應稱，經調查，是負責製作「掃黑除惡專項鬥爭」宣傳展板的打印店在網絡下載與宣傳主題嚴重不符的資料圖片，社區負責人沒有進行審核把關，直接製作成展板並在社區內張貼。

湖南湘潭廣場街道福利社區「掃黑除惡十類重點工作」中，把失獨家庭列為對象。（網絡圖片）

雨湖區委稱，展板內容涉及計生特殊困難家庭等群體，造成嚴重的不良社會影響。事情發生後，廣場街道和福利社區第一時間撤回錯誤展板，街道和社區負責人對轄區內涉及人員公開賠禮道歉。目前，區委已啟動問責程式，對廣場街道和福利社區主要負責人及相關責任人進行嚴肅追責，對涉事的新興打印社先行停業整頓。

由於工作中出現的嚴重失誤，對相關群體造成了傷害，雨湖區委區政府表示誠懇道歉。同時，區委、區政府將深刻吸取教訓，舉一反三，杜絕此類事情再次發生。

據了解，「失獨家庭」指獨生子女死亡，其父母不再生育、不能再生育或不願意收養子女的家庭，人口專家曾預測，未來中國「失獨家庭」或將超過一千萬。許多失獨老人年老無依，希望政府能夠給予幫助，而他們的生存狀況也引起廣泛關注。

湘潭當地政府停業整頓打印店的做法在網上引起不小非議，不少網民指打印店不可能自己擬定宣傳板內容，只是按照要求打印，如今居然也要遭無妄之災，非常荒謬。

（澎湃新聞）

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