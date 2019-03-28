北京名校一院長多次性侵女老師致成孕　傳下體照片騷擾學生

北京名校「華北電力大學」近日傳出性侵醜聞。有網民揭發該校可再生能源學院院長戴松元長期性侵女老師，使之懷孕並患上重度抑鬱，多次自殺未遂；另有消息指，戴松元經常性騷擾女學生，向對方傳送多張下體照片，又以露骨言語挑逗。

華北電力大學可再生能源學院院長戴松元，被指多次性侵女老師致成孕，更傳下體照片騷擾女學生。（網上圖片）

近日有網民在微博揭露，華北電力大學可再生能源學院院長戴松元長期性侵一名女教師，使之懷孕並導致重度抑鬱，多次自殺未遂。

從網傳聊天截圖可見，該女教師曾要求戴松元「放過她」、「不要再繼續不倫關係」、「戴套」，但戴松元出言相騙，聲稱會養她和生下來的孩子。女教師成孕後，戴松元則叫該女老師不要說出兩人的關係，要求她「盡快流掉」（墮胎）。他又恐嚇道，女老師的丈夫如果「把事情弄出來」，只能是「雙雙滅亡」。

自稱人生很失敗 「要是我老婆死了就好了」

此後又有網民透露稱，戴松元曾多次性騷擾女學生，向對方傳送多張下體照片，又以露骨言語挑逗。從網傳圖片可見，戴松元稱自己不喜歡其妻，但他「沒有選擇」、「人生很失敗」，又說「要是我老婆死了就好了」；其中一次，他向女學生表示「房間已經定了哦」，又稱對方不來的話「會氣死」。當該女學生懇求「你能不能放過我」的時候，戴松元再向她傳送下體照片。

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另有消息指，他的行為曾迫使該學系18名老師聯名辭職。之前有人舉報過，查了兩星期但最終不了了之。除了桃色醜聞，戴松元還被指經虛報項目組成員套取國家經費，並且以知識產權入股一家主營業務為太陽能的公司。

學校紀委介入 戴松元被停職查辦

事件曝光後引起廣泛關注。華北電力大學今日下午透過微博回應稱，學校黨委高度重視有關問題的反映及舉報，要求學校紀委迅速啟動核查，並於3月20日停止其院長工作。依據學校紀委前期核查情況，3月28日決定免去戴松元可再生能源學院黨委副書記、院長職務，相關違紀問題由紀委依紀依規立案審查，嚴肅處理。

公開資料顯示，華北電力大學本部位於北京，分設保定校區，兩地實行一體化管理，屬「世界一流學科建設高校」、前「211工程」之列。戴松元則長年在中科院工作，職位至等離子體物理研究所所長助理，2012年9月調任華北電力大學可再生能源學院院長。他同時是國家重點基礎研究規劃項目（973 項目）首席科學家、中國科學院新型薄膜太陽電池重點實驗室主任、二級研究員。