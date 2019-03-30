【涉黃涉賭】「成人版抖音」肆虐半年賺近2000萬　深圳警方拘26人

內地自去年底起出現一個自稱是「成人版抖音」的短片App「快妖精」，深圳龍崗警方在歷時3個月的偵查後，在上周六（23日）一連多天採取執法行動，至今已在四川成都、河南鄭州、浙江溫州等地抓獲26名涉案疑犯。

快妖精自稱是「成人版抖音」。（微博）

據了解，快妖精的界面幾乎與時下熱門的短片App「抖音」一模一樣，但內容卻極盡色情淫穢之能事，且有大量賭博詐騙陷阱。用戶毋須註冊成為快妖精的會員，就能免費瀏覽App上所有淫穢短片，註冊後則有「畀Like」、關注、評論及上傳短片的權限。要成為註冊用戶，只需要提供手機號及驗證碼。

不止內容淫穢色情，快妖精為豐富短片資源，更有推出了「妖精月賽」等營銷活動，為註冊並上傳「優質」短片的用戶提供現金獎勵。由於是零付費、低門檻註冊，加上最高可達萬元（人民幣．下同）的獎金，快妖精在短短幾個月內註冊會員暴增，非註冊瀏覽群體更是難以估量。

對用戶而言，上傳短片後，除了通過參加競賽贏得高額獎金外，還可藉此吸引其他人關注。尺度愈大，粉絲自然愈多，用戶最後就會留下聯系方式，私下與粉絲接觸並售賣淫穢影片。至於快妖精則是靠賭博網站的廣告賺錢，甚至其後參與網絡賭博。

快妖精的運營團隊被警方抓獲。（微博）

快妖精如今已被查封。（微博）

據統計，快妖精上的賭博網站廣告有超過30個。快妖精的技術團隊起初只是賺取廣告費，後來就索性開發自家的賭博網站，從廣告商再進一步成為賭場莊家。警方指，快妖精上線短短5個多月就傳播超過11萬段涉黃短片，運營團體獲利近2000萬元，僅是負責審核短片的工作人員月薪就高達4萬元。

目前，警方正對快妖精的軟件開發公司、伺服器提供商及運營團隊展開調查，同時亦會追責在快妖精上傳、傳播淫穢短片的用戶。

（深圳市公安局龍崗分局）