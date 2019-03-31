石家莊農村水井發白流「牛奶水」　村民疑附近玻璃企業污染所致

河北石家莊新樂市閔鎮村一個用於灌溉作物的水井，近日被揭發水質發白，流出呈乳白色的「牛奶水」。這些水滲透入農田後，更沉澱出一層乳白色的粘稠狀物質。 有當地村民質疑，水質發白是附近玻璃企業污染所致。當地官方則就事件回應稱，目前已成立專項工作組調查監測，查明原因後會加快整改，回應社會關注。

石家莊農村水井發白流「牛奶水」。（網上圖片）

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閔鎮村村民表示，在春季灌溉時，村內水井流出「牛奶水」，水體呈乳白色。水滲透在農田裡，地面逐漸沉澱出一層乳白色的粘稠狀物質。他們懷疑，「牛奶水」與附近的行唐經濟開發區一所玻璃企業污染有關。

村民們又指，當地水質污染已持續多年，把水煮沸後會出現一層白色雜質，行唐經濟開發區附近的60餘戶在幾年前已不再使用涉事水井的水煮食。

環境部門：將盡快查明原因 加快整改

事件經傳媒曝光後，行唐縣生態環境分局即委託機構，對涉事水井及附近飲用水、灌溉水採樣檢測。當局表示，經查發現早在2018年10月底，相關環保部門已接獲民眾舉報，得悉上述村莊地下水污染非常嚴重，村北機井亦曾抽出綠色和乳白色的水，水源平時用於澆樹灌溉。後經調查，初步認定疑似污染源為行唐縣2014年取締的小型化工作坊。今年2月中旬已對水質鑽井取樣，等待監測結果。

石家莊市生態環境局亦發通報稱，當地已成立由市生態環境局，新樂市、行唐縣和市直相關部門組成專項工作組，進駐現場開展工作，調查了解情況，開展取樣監測。通報強調，將盡快查明原因，對可能涉及的環境違法行為，依法依規嚴肅查處。查明原因後，加快整改，回應社會關注。