【石家莊疫苗調包】接種護士承認改用低價疫苗牟私利　涉29名兒童

官方新華社2月3日報道，就河北省石家莊市橋西區匯通社區衛生服務中心疫苗調包事件一事，調查取得新進展。涉案接種人員供述，為牟取私利，對29名兒童使用b型流感嗜血桿菌疫苗（HIB），以替代五聯疫苗接種。 1月30日，石家莊市有兒童家長透過網絡和傳媒反映，在匯通社區衛生服務中心為孩子接種疫苗時，發現疫苗被「調包」，原本要接種的高價「五聯疫苗」被換成了低價的「HIB疫苗」。

家長察覺兩種疫苗的包裝盒不一樣。（網上圖片）

2月3日下午，橋西區政府最新通報稱，經石家莊市橋西公安分局偵查，匯通社區衛生服務中心預防接種人員關某某供述，為牟取私利對29名兒童使用b型流感嗜血桿菌疫苗（HIB）替代五聯疫苗接種，行為涉嫌犯罪，公安機關已對其作刑事拘留。

根據調查情況，區衛生健康局作如下處分：吊銷匯通社區衛生服務中心醫療機構執業許可證；吊銷該中心主任魏某某醫師執業證書；吊銷關某某護士執業證書。

五聯疫苗的價格為632元（人民幣．下同），HIB疫苗的價格則為100多元，兩種疫苗價格相差近500元。（網上圖片）

派員執行一對一補種方案

事件發生後，橋西區成立走訪巡診工作組，由醫務人員和機關幹部組成，查訪該中心登記已接種五聯疫苗的兒童家庭，了解兒童健康狀況，核對疫苗接種情況。

通報稱，2月3日，橋西區組織省市區疾控專業技術人員，按照省市疾控專家針對29名兒童制定的一對一補種方案，逐戶走訪巡診，以期做好後續工作。