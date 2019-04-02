【鼓勵生育】江蘇企業推多生1胎增20日產假　多子女員工優先晉升

很想要吧？江蘇一間企業為了鼓勵員工多生育，提出多種激勵方案，包括每多生一胎增加廿日產假、多子女的員工獲優先升職等。

該公司表示，目前中國人口出現老齡化趨勢，生育既是家事也是國事。（視覺中國）

總部位於江蘇宜興的「遠東控股集團有限公司」日前發出公告，稱目前中國人口出現老齡化趨勢，人口紅利已經消失，生育既是家事也是國事，為積極鼓勵員工多生育，現制定多項「多生優育激勵方案」。

該公司的激勵方案顯示，生有多胞胎或多胎者，每多生育1胎，增加產假20天，増加男方5天的護理假（陪產假）；每多生育1胎，可按公司《員工等慰問幫扶制度》雙倍獎勵；同等條件下，多子女的員工優先升職調職。

公司董事長：生二胎會使員工更努力工作

資料顯示，遠東控股集團有限公司主要從事電線電纜產品的系統設計研發、製造、營銷與服務。董事長蔣錫培表示，公司所在地江蘇宜興不僅存在人口老齡化問題，還存在不少失獨家庭。他認為，生二胎會提升員工的責任意識，使其更加努力工作，更有擔當。因此，公司鼓勵那些想生又有條件生育的員工生二胎。並且在職位晉升時，同等條件下，優先考慮子女多的員工。

蔣錫培又稱，出台「多生優育激勵方案」是公司對員工的投資。員工把家庭建設得好，有利於其事業的發展，「鼓勵願意生、有條件生的人多生優育，是現實的需求，也是未來社會發展的需求。」

方案引起不少網民討論，但大多認為假期對二胎並不吸引，經濟問題才是二胎的最大阻力：