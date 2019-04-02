洞穴探險驚現白骨　揭湖南女7年前提出分手被男友推落山

2011年12月，湖南一名21歲女子向男友提出分手，被對方推落30米高的山洞後身亡。 女子事後被當成失蹤人口處理。時至今年（2019年）2月，數名探險愛好者來到該洞穴探險，發現她的白骨才揭發案情。

事發洞穴約深30米。（網上圖片）

2月28日，4名探險愛好者來到湖南婁底新化縣金山沖村一個人跡罕至的山洞，利用繩索落到30餘米深的洞底探險。他們在洞內開著電筒沿路前行，走到半路卻發現一堆白骨和一個骷髏頭，便立即爬出洞外報警。

新化縣警方接報到場調查。經過初步勘驗，屍骨除頭骨完整外，其餘部位已不齊全，部分骨頭甚至已經溶解風化，無法判斷死亡原因。但現場警員認為，事件很可能涉及命案，並根據在洞穴發現的銀行卡和高中畢業證，再通過DNA比對，確定死者是一名失蹤已逾7年的羅姓女子。

據了解，羅女生於1990年，於2011年12月15日失蹤，其父母當晚曾致電報案，但未能找到她，只能認為女兒跟人私奔才失去聯絡。

警方調查後，認為羅女生前曾交往的李男很有可疑，遂於3月12日在廣東東莞市一家賓館內將他拘捕。（網上圖片）

死者父親反對兩人戀愛

警方調查後，認為羅女生前曾交往的李男很有可疑，遂於3月12日在廣東東莞市一家賓館內將他拘捕。到案後，李男如實交代自己便是7年前殺害羅女的兇手。

原來，李男比羅女大4歲，兩家為鄰，自小便是玩伴，長大後更相戀成為情侶。但李男初中沒畢業便輟學在家，整天遊手好閒，羅女卻高中畢業，並成功考上一所大專院校，兩人的差距令羅父大感不滿，出面反對其戀情。而面對父親的強硬態度，羅女決定與李男分手。

時至2011年12月15日，羅女約李男到曾經談情說愛的洞口附近提出分手。李男一氣之下，將羅女推下30多米深的山洞。目前，李男因涉嫌故意殺人罪，已由新化縣人民檢察院批准逮捕。