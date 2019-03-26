男子與女網友「一夜情」後拒付嫖資　狠下殺手藏屍行李箱

日前，湖南郴州市中級人民法院審理一宗謀殺案，姓彭的被告涉嫌殺死一名女網友。 案情指雙方發生一夜情後，因為500元人民幣的報酬而發生爭執，被告用毛巾將女網友捂死，把屍體收藏於行李箱內再拋棄於河道。

被告涉嫌故意殺人罪、盜竊罪在郴州市中級人民法院受審。(網上圖片)

去年8月26日，郴州清理河道的工人發現一個可疑的行李箱，打撈起來發現一具年輕女性屍體包裹著浴巾，蜷縮在箱子內。

調查發現，死者姓陳，與28歲姓彭的被告是網友，二人在8月23日發生性關係，之後女方要求男方支付500元作為報酬，但男方拒絕，兩人因為價款問題發生爭執，其沒錢支付的被告用沾了酒精的毛巾將女網友捂死。

為了不被人發現，被告找來一個行李箱並將女網友的屍體及手提放進去，之後拖着行李箱離開賓館，並乘車到郴江河附近，將行李箱拋入河道。四日之後，被告被警方拘捕。

被告聲稱只想將女網友弄暈

他解釋原本只是想模仿電視劇情節，將女網友弄暈，再取回被女網友取去的身份證，又聲稱自己有為女網友進行心肺復蘇。但警方調查後發現，被告在殺人後將死者手指上的兩枚足金戒指、手機據為己有，又拿走死者隨身攜帶的700元現金，兩張銀行卡等，還登錄死者手機上的微信和支付寶賬戶，竊取一共約6000元的餘額和銀行存款。

日前，被告因涉嫌故意殺人罪、盜竊罪在郴州市中級人民法院受審，未有當庭宣判。