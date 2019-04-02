內地網紅Abbily「男扮女裝」入女廁惹議　網民：不去男廁就是逾矩

內地18歲偽娘Abbily因以女裝扮相和性感女性舞蹈表演而走紅，有「最美女裝大佬」之稱，驟眼看根本不會知道他是男兒身。其微博的粉絲數目多達110多萬。 Abbily曾經在專訪中自稱是「跨性別者」，從小認為自己是「女性」。而上月29日爆出的一段視頻中，女裝扮相的Abbily從女廁走出，被攔截要求做現場採訪，這個片段隨後引起網民熱議。

自稱是「跨性別者」的內地網紅Abbily被拍到穿著女裝從女廁走出，引起熱議。（影片截圖）

網民激辯「男扮女裝」入女廁影響

有網民質疑，「生理性別仍是男性，卻因為是女裝扮相和女性心理性別，就可以當自己是女性進出女廁了嗎？」反對Abbily入女廁的網民表示，雖然理解以「女相裝扮」進入男廁可能會造成的尷尬與不便，但生理特徵表現為男性的人本就應該選擇去男廁，不然就是逾矩。

亦有網民支持Abbily入女廁的行為，認為本身從外貌上根本看不出Abbily的真實性別為男性，比起一個美豔的「姑娘」走向尿兜，進入女廁的單人隔間如廁不尷尬，也不會對其他人造成太大的影響。「是進入男廁的話，恐怕會是惹出更大的風波。」「在他本人內心認可自己為『女性』的情況下，使用女廁也是正常的、可以理解的。」

Abbily其實是一名男生。（網上圖片）

與此同時，有網友指出，有人認可這種情況的發生，也只是因為欣賞Abbily的顏值而已，倘若換成一個長相不佳甚至醜陋猥瑣的男士，大眾的寬容度一定沒有這麼高。更何況如果放任這種情況的發生，也許還會留下安全隱患，「說不定會有不懷好意的男士借女裝扮相進入女廁欲行不軌，即便被當場捉住，也可以以自己是跨性別者的理由脫身。」

+ 3 + 2

當事人：入女廁前已確認是無人狀態

「女廁風波」的主角Abbily其後在微博上澄清，稱視頻中走出女廁的鏡頭其實是擺拍，大門距離真正的女廁還有一段距離，並且自己在拍攝前也讓女性朋友確認了女廁是無人狀態。他還解釋稱平時出門在外，為避免尷尬不會使用公用廁所，希望網友們停止爭吵，他並向眾人表達歉意。

對於Abbily的回應，仍有不少網民表示不認同，指責其為拍攝視頻毫無底線可言。也有不少網民建議像他一樣的人外出如廁時，可以選擇不限制性別的無障礙衞生間，同時呼籲公眾不要戴有色眼鏡去看待這類人群，多一點理解，多一點包容。

內地多個城市已先後開始試點被稱為「性別友善」的「無性別廁所」。

據悉，在內地，一些人群對於公廁的特殊需求已被政府列入規劃考慮因素，並且開始做出相關試點。比如福州試點運行的「第三性別廁所」，除了不限性別以外，帶著異性孩童的父母，或是殘障人士的需求都能獲得滿足，同時也能解決男女公廁比例不恰當的問題。

同時，北京、廈門、昆明、上海也先後開始試點被稱為「性別友善」的「無性別廁所」。

（觀察者網）