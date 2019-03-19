考研筆試第一仍落選　北京女生質疑清華「性別歧視」後突然道歉

周一（18日），一名焦姓女考生在微博發文自述，她在報考清華大學研究生過程中或遭到性別歧視，稱其以初試筆試第一名進入複試，但面試分數太低落選，又稱除其本人外，其餘考生全部為男性，是「性別歧視」。 由於內地高校此前不斷爆出學術造假案，校園腐敗相關話題備受關注，因此該考生的爆料當天也引起大量網民熱議，微博上更獲得數萬轉發，很快將清華大學推到輿論風口浪尖。惟當天晚上，該考生卻又突然發文道歉，指自己的言論不負責任，感到愧疚。

當事人發文質疑清華研究生招生考試不公，對女生有「性別歧視」。（微博）

女考生自稱落選後想自殺

據女考生發的爆料文章，她自稱是北京郵電大學19級畢業生焦越，今年報考清華大學工程物理系核能與核技術工程碩士研究生，以專業初試筆試第一名成績（376分）進入複試，但面試結果僅60分。她認為面試的時候未被認真對待，「老師沒有考查我的專業知識，一直在問我一些無關的問題。」又強調其專業複試除了自己，其餘13名都是男考生，「不明白除了性別歧視以外有什麼解釋。」

據焦越描述，她為了踏實學習，將自己一頭長髮剃成光頭。但落選後，她稱自己「一度想要自殺，不知道怎麼面對以後生活」，並強調其父母也非常傷心。她在文中質疑，「難道生為女生就不配學物理，就不配得到尊重嗎。」

文章發布後引起輿論關注，不少網民紛紛留言對該女考生的遭遇鳴不平，但也有部分網民質疑其借清華大學的高知名度來炒作自己，認為不應過早對此事下定論。

清華大學紀委監察室當日回應指，相關情況正在進一步核實。該校物理系辦公室則回應稱，「沒有性別歧視這個問題。我們現在也在跟她談話。學校和系裏正在和她解釋這個事情，安撫她的情緒。」

清華大學回應稱，「沒有性別歧視這個問題。」（資料圖片/視覺中國）

女考生同日再發文致歉感愧疚

令人意外是，爆料不到6小時後，該女考生當晚突然再度通過微博發文致歉，指自己「今天中午被憤怒沖昏了頭腦，冷靜後對我不負責任的發言感到愧疚。」她又怪自己「揣測錯了老師注重的學生品質，努力錯了方向。」

事情發生反轉後再度引起網民熱議，惟大部分人都認為清華大學因為該事受負面輿論攻擊，十分冤枉：