遊法購60萬元鑽戒藏鞋底圖逃稅　武漢女遭重罰判刑

內地海關近年來嚴查海外購物逃稅問題，許多機場都要求所有旅客開箱檢查行李，但由於部分貨品的海內外價差巨大、內地稅收較高等因素，不少人都絞盡腦汁，只求逃過關員的眼睛。 武漢一名家境殷實的30歲女子去年帶母親赴法國遊玩，回國後卻在機場海關檢驗區躊躇不前，直到被海關人員強行驗身，在她鞋底查出未稅價值60萬元（人民幣．下同）的卡地亞鑽戒，以及其他10件奢侈品，未稅總值約70萬元。 案件上月18日公開審理，該名女子因涉嫌偷逃30萬元稅款，被依走私普通物品罪判處有期徒刑1年半，緩刑2年，沒入上述11件物品並罰款45萬元。

圖為涉案的楊姓女子在海關接受檢查。（楚天都市報）

武漢天河機場海關人員去年5月20日發現一名楊姓女子取完行李後遲遲不肯出關，形跡可疑，遂上前催促出關，未料對方不予理睬，還推着行李箱進入廁所長達半小時。楊女的行為引起關員懷疑，於是被強行帶入海關檢驗區。關員在她的行李中發現了貴重物品的發票，但卻未找到相關物品，楊女便一口咬定沒有攜帶大額未報稅商品。

關員根據經驗，讓楊女脫鞋接受檢查，果然在其左腳鞋中發現一枚卡地亞鑽戒，又在同行的其母行李中查獲Chanel、Hermès品牌的手袋、皮帶、圍巾等10件應稅物品。楊女的微信聊天記錄則顯示，她回國前與丈夫商量如何避稅，企圖繞開海關查驗區，逃避海關監管。

女子逃稅商品計稅總值達100萬元。（楚天都市報）

案發時稅率為30%

海關當場控制楊女，將案件移交至天河機場海關緝私分局。經鑑定，11件物品計稅總價約100萬元，按照案發時30%的稅率，偷逃稅款共計約30萬元。

楊女到案後交代，自己是全職太太，丈夫經商，去年5月13日是母親節，她便在旅行社訂了7天的法國雙人遊，想陪母親好好享受一下。在旅遊期間，母親看中了一枚未稅價值約60萬元的卡地亞鑽戒，楊女於是刷信用卡買下，作為禮物送給媽媽，因為價值不菲，所以才想到回國時逃稅。

武漢中院經審理認為，楊女的行為已構成走私普通物品罪，鑑於其認罪認罰，並自願繳納罰金，故判處楊女有期徒刑1年半，緩刑2年，並處罰金45萬元，購買的11件應稅物品全部上繳國庫。

（楚天都市報）