內地男來港「代購」210萬元名錶　涉逃稅340萬判囚4年兼罰百萬

浙江舟山市中級人民法院周三（27日）上午一審判決一宗走私案，判決指高姓被告2016年12月至2018年5月期間，夥同他人將總計100隻各類名錶由香港攜入內地。 經舟山海關核定，該100隻品牌名錶的完稅價格總計550餘萬元人民幣（下同．合640萬港元），偷逃稅款總計340餘萬元（合397萬港元），即未稅價格約210餘萬元（合245萬港元）。高姓被告最終被判囚4年，並處罰金100萬元。

舟山中院一審作出判決，高姓被告被判囚4年，並罰款人民幣100萬元。（網上圖片）

據浙江高院官方微信通報，高姓被告此前一直在舟山做二手名錶生意，由於為人誠信、價格公道，生意一直不錯。顧客多了，需求也多了起來。

有一回，一位顧客在閒聊中問道，是否可以幫其從境外買隻新的名牌手錶，內地太貴了。抱着試一試的心態，高姓被告通過關係聯繫到香港的林姓被告（另案處理），托他從香港購買該款手錶帶回。

首單生意成交後，高姓被告的手錶「代購」訂單就多了起來。為了方便購買，其與香港的林姓被告建立起固定的合作關係。

高姓被告代購的手錶品牌，涵蓋了勞力士、卡地亞、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等名牌，其中不乏「一錶難求」的限量款。（資料圖片）

陸港手錶價格差異大

由於境內外手錶專櫃定價有差異，加之港幣匯率優勢和規避關稅，通過高姓被告「代購」到的名錶比內地專櫃便宜不少，這項名錶「代購」生意便在顧客的口口相傳中愈做愈紅火。據介紹，其代購的手錶品牌涵蓋了勞力士、卡地亞、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等名牌，其中不乏「一錶難求」的限量款。

林姓被告去年被南京海關緝私局查獲，順藤摸瓜之下，高姓被告亦暴露在內地海關的視線中。同年8月，高姓被告被舟山海關緝私分局抓獲，並很快由舟山市檢察院以涉嫌走私普通貨物罪提起公訴。

舟山市中級人民法院周三（27日）上午一審判決高姓被告犯走私普通貨物罪，判處有期徒刑4年，並處罰金100萬元（合117萬港元）。高姓被告當庭表示服從判決，不會上訴。

（北京頭條）