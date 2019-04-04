北京買喜茶都有排隊黨：日賣30杯　月入可過萬

喜茶風靡內地，多間分店都會長時間出現排隊購買的人龍。在北京，就有人聲稱可以讓顧客即時買到茶飲。 他們的運作原理是提早下單，再賣給不願意排隊的顧客。其中一名排隊黨的成員聲稱，每日能賣出三、四十杯飲料，以每杯收取15元人民幣計算，每月工作30天月入可過萬。

在喜茶的門外經常大排長龍，圖為喜茶於上海分店。（VCG)

雖然喜茶已經可以在手機程式中先點餐後到店取貨，但是一家位於北京三里屯的分店在程式上卻總是顯示「本店繁忙」，只能靠現場排隊來購買。內地記者4月2日晚甫到達，即刻有三名男士走上前問記者：「要不要喜茶，不用排隊。」

記者了解到，原來這些排隊黨已一早將喜茶店內部份飲料下單，當製作完成後就會顧客領取，如果越時未有人領取就會放在一旁，不會掉棄。排隊黨就利用這個時間差，當有顧客向排隊黨取餐時，排隊黨就會給顧客一個號碼牌，讓顧客去拿那些在較早前下單的飲料。排隊黨每杯會索價15元手續費，記者與排隊黨就手續費議價，其中一人更表示一日能賣出三、四十杯，不愁沒生意。然而這些飲料並不新鮮，記者看到排隊黨其中一張手持號碼單，單上的時間已經是兩個多小時前。

喜茶的取餐漏洞成為了排隊黨的商機。(VCG)

即使排隊黨手中沒有顧客想要的飲料也沒關係，只要顧客願意多出一些錢，可以利用會員系統中的優先券去購買，也不用排隊。而這會員系統亦是排隊黨的另一賺錢方法。根據喜茶的會員規則，每消費一元可積一分。累積到一定的積分即可達到更高等級，並能獲得數量不等的減免券和贈飲券，再利用這些券去買飲品圖利，可以獲得近500元的純利潤，排隊又會將高等級的會員卡出售，售價由900至1100元不等，

記者觀察到，確實有顧客直接找黃牛買取餐單。其中一名女顧客表示，她經常來三里屯消費，但是排隊太耽誤時間，已經習慣了找排隊黨幫忙。

喜茶的負責人指，對於有排隊黨出現感無奈，又指喜茶自己也是受害者，因為顧客有機會買到存放了很久的飲料，或會影響品質甚至安全，所以不呼籲消費者光顧這些排隊黨。

（北青報）