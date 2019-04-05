為騙姐姐4000元　福建戲精男夥朋友上演「綁架鬧劇」被刑拘　

為了向姐姐借4000人民幣（下同），福建一名男子謝某（28歲，連江人）與朋友王某（男，山東人，31歲）、丁某（男，安徽人，28歲）三人共同出品了一出「被債主綁架」鬧劇。 據了解，這齣鬧劇讓主角人──謝某因涉嫌詐騙，被處以行政拘留15日的處罰；而「配角」王某、「攝像」丁某也因為詐騙被分別處以行政拘留13日。

福建男子謝某被捕時畫面。（截取網絡）

3月29日晚上10時許，晉江警方接謝姓女士電話報警稱，其弟弟因為欠債被綁架和毆打，情況緊急。經瞭解，謝女士在福建福州上班，當天晚上接到弟弟謝某電話稱，他在晉江新塘街道杏阪社區的住處被債主逼債，請求姐姐借4000元錢給他還債。

謝某發了一張照片和一個視頻給姐姐。視頻裡，謝某坐在地上一直哀求著「我真的沒錢啊！」。畫面中還有一根棍棒揮舞而過，背景音是一名男子的叫罵聲：「再不還錢就打死你」、「今天不還錢就打斷你的一隻手臂」等極具威脅性語言。而照片則更讓人髮指：謝某腦袋被一隻腳踩在地上，滿臉是血。

晉江警方接到報警後，立即組織各單位展開偵查，迅速找到謝某的住處，見到地上有斑斑血跡，但警方一看就發現這些血都是假的。為慎重起見，員警還是認真地進行了現場勘查，發現這些所謂的血跡其實是紅色顏料兌水而成，並找到了包裝紅顏料的塑膠包，以及一個熬煮紅顏料的一個鍋以及一個不銹鋼碗。

4月3日上午，警方在當地先後抓獲了謝某、王某、丁某。到案後，三名男子對他們自導自演綁架案的事實供認不諱。據謝某交代，當時他身無分文還急著要還2000元外債，就想著向姐姐借個4000元應急。但謝某這些年來已經向姐姐多次借錢，而且有借無還，能藉給他500元就不錯了。

於是，謝某自己編劇、導演和主演被綁架者，找來紅色顏料等道具，再找了朋友王某充當配角，演飾債主和綁架者，朋友丁某負責用手機拍攝這齣鬧劇。

為把戲演得更生動，謝某第二天還給姐姐發了一個其被囚禁在一處在建房屋的視頻，然後美滋滋地等著錢到手，沒想到錢沒有等到，卻等來了警察。

（晉江經濟報）