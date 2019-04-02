【高級組銀牌】鄭錦興助福建最後3秒奠勝　 重返母會謝感謝培育

男子高級組銀牌賽於周二（2日）在灣仔修頓室內場重燃戰火，今季轉投標準福建蘇伊俊、陳耀祖、蔡龍德及羅文光首次倒戈舊東家飛鷹。 雖然福建甫開局先取優勢，可惜因「3-2防守」令到飛鷹射手呂銘彥、麥嘉榮有機可乘，次節防守大崩盤被拉開至31：42。幸好福建在小將梁嘉顯活躍表現助球隊穩住戰局，加上鄭錦興及蘇伊俊在末節打出身價，反超前之餘更在完場3秒奠勝，最後以77：76一分之差險勝飛鷹，繼續在銀牌負方賽爭奪復活機會。

為前飛鷹球員的羅文光、蔡龍德及陳耀祖今場正選上陣鬥前東家，雖曾經效力多年，不過三子沒有手軟，由陳耀祖控球推進節奏，羅文光與蔡龍德合力防守內線，加上洋將懷斯對位防守飛鷹洋將Bryant Austin，攻守兼備的福建由羅文光配合鄭錦興快傳上籃建功，再有蔡龍德轟入籃下得手，打出一波6：0的攻勢。

飛鷹由射手呂銘彥在三分線起手為球隊首開紀錄，為球隊打起士氣，隨後展開一輪球隊招牌式快攻推進及三分球小球本色，隊中的呂銘彥、麥嘉榮及林子聰均從三分線為球隊有得分進賬，單計第二節全隊射入5記三分球。

反觀福建在次節防守完全崩盤，懷斯、羅文光及劉凱濤未能保護籃板，加上蘇伊俊、鄭錦興屢次欲從外線得分力追比數不果，手風欠順的福建在上半場以31：42落後11分。

陳耀祖（右）為福建控制節奏，策動進攻。（任祉羲攝）

蔡龍德（右）今場面對舊東家飛鷹洋將Bryant Austin貼身防守，順利化解之餘他更在三分線有得分進賬。（任祉羲攝）

半場易邊休息後，福建憑蔡龍德及梁嘉顯在三分線「彈起」表現打出8：0攻勢，絕對為爭氣波，梁嘉顯一次切入上籃為球隊追平至48：48，大振士氣。

可惜飛鷹眾將今場手風甚順，憑Bryant Austin切入內線上籃之餘，射手在中距離發炮為球隊保持領先至58：49完第三節。

羅文光（右）一開波即為福建連得4分。（任祉羲攝）

雙方在末節將節奏推一步推快，先有蘇伊俊三分球中鵠，再憑上籃博得「2+1」追至55：60，經驗戰將鄭錦興先後兩次搏得罰球將比數反超前至65：64。

兩隊隨後在第4節下半段進入膠著狀態，梅花間竹得分，未有一隊能夠拉開比數，鬥到完場前3秒，福建以77：76些微領先，鄭錦興博得罰球可惜兩罰皆空，幸最後力保不失成功力挫飛鷹，保持在銀牌賽負方組競逐機會，下場將與南青對壘。

蘇伊俊（中）在上半場表現麻麻，不過富有經驗的他在半場調整後，打回水準，為球隊貢獻14分。（任祉羲攝）

鄭錦興（右）在末節屢次切入博得罰球，為球隊收復失地之餘，更反超前。（任祉羲攝）

福建「icon」重點球員鄭錦興夥拍年輕小將梁嘉顯在下半場助為福建反敗為勝，兩代球員合作無間，「阿興」亦大讚此子夠潛質：「嘉顯是有身形的射手，唯獨是場內的穩定及對抗能力稍遜，不過假以時日他會是一位厲害球員。」

今場是「阿興」回歸福建的第2場賽事，不過球隊已經面對青春班飛鷹的挑戰，他亦直言球隊的默契確實需要磨合：「其實大家確實聚頭練亦只有3個月，我亦剛歸隊1個月，坦白默契磨合還有許多空間。福建始終我的母會，18歲至28歲的時光均在福建度過，願意給機會培育我，碰巧球隊需要我，所以解決與前球會的事宜後，決定重回福建。」

鄭錦興在18歲至28歲期間效力福建，他笑言母會給予機會培育他，當球會需要他決定回巢。（任祉羲攝）

福建小將梁嘉顯（右）今場發揮他的三分球射術，內外開弓轟入全隊最高24分。（任祉羲攝）

雖然福建聚頭埋班開操只有3個月時間，不過大師兄鄭錦興對梁嘉顯（左）讚口不絕。（任祉羲攝）

+ 21 + 20 + 19

至於尾場方面，上屆高級組銀牌得主永倫迎來何倚揚、葉耀邦及楊嘉駿等年輕小將的南青挑戰，永倫發揮出傳統勁旅的氣勢，星級球員泰那依舊發揮水準，加上由方誠義與賀斯福組成的強力內線，以及梁民熊及年初宣佈退役後再次復出的劉子健在三分線建功，輕鬆以90：58擊退南青，下場將與滿貫爭奪勝方決賽資格席位。

泰那（前）一如以往發揮水準，個人攻入19分助球隊奪勝而回。（任祉羲攝）

今年季初宣佈退役的劉子健1個月前決定復出重返永倫，今場亦有為球隊披甲上陣。（任祉羲攝）