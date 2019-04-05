上海42歲大叔涉火車站猥褻女子　被抓後痛哭「對不起妻兒」

近日，中年男子丁某在上海虹橋火車站「到達層」排隊購票時出現猥褻女性的行為，被好心旅客及時發現並扭送公安機關，後經調查屬實，對丁某依法處行政拘留9日。

上海42歲大叔正在猥褻女子。（看看新聞）

2019年3月25日17時許，男子丁某在虹橋火車站「到達層」南通道地鐵售票機排隊購票時，對排在自己前面的劉女士心生歹意，公然對她進行了猥褻舉動，並用隨身包和上衣進行遮掩。期間劉女士回頭看過一次，後經詢問，劉女士當時認為人多擁擠，對丁某的行為並沒有過多注意。

同行來滬出差的好心旅客洪先生和李先生排在旁邊的購票隊伍裡，他們發現了丁某的舉動後，隨即使用手機拍攝視頻進行取證，當劉女士購票結束離開時，洪先生和李先生向劉女士說明了情況，並拿出視頻進行佐證，此時丁某也已經購完票離開。

在劉女士的求助下，洪先生和李先生立即追上丁某，從兩側將其控制住，當兩人問及丁某「是否知道原因」時，丁某當場回答「知道」，隨後劉女士三人將丁某扭送至虹橋站公安值班室。途中丁某一言不發，快到公安值班室時，其對劉女士提出賠錢解決，但劉女士並未理會。

經查，丁某今年42歲，在上海開辦了一家小公司，幾年來生意不錯。當員警問及其猥褻行為時，丁某支支吾吾，自稱是一時衝動，心生歹意。最後丁某在訊問室內抱頭痛哭。據稱，他十分悔恨自己的行為，無法面對妻子和即將大學畢業的兒子。

目前，根據治安管理處罰法相關規定，丁某因猥褻他人已被上海鐵路公安處處以行政拘留9日的處罰。

（看看新聞）