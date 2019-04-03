上海推「城市大腦」監督廣場舞　音量超標即警告或派員干預

大媽跳「廣場舞」噪音擾民的狀況在本港和內地都屢見不鮮，各地政府雖然都陸續出台相應措施規管。 據內媒報道，上海市浦東新區北蔡鎮日前別出心裁地打造了「城市大腦」智能噪音檢測系統，以期杜絕廣場舞音量超標的問題。該系統會自動監測並顯示廣場舞音量，若音量超標會發出警告，警告後仍無改善時則會有專人前往現場干預。

系統會在音量超標時發出警告，甚至派專員赴現場進行必要的干預。（上海大調研）

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在北蔡鎮，一些頗受廣場舞舞者追捧的廣場往往都建置在居民區旁邊，嘈雜的音樂讓附近的居民頭痛不已，相關投訴量亦居高不下，有時一個晚上就能接到多宗投訴。

為了防治噪音擾民、維護轄區居民正常生活秩序，鎮政府多部門曾組建調研組，對該鎮4個人流量大、投訴案較多的廣場進行蹲點，同時向舞者進行調研。舞者們表示，他們亦願意在跳舞時調低音量，儘量不打擾周邊的居民，但有時廣場上跳舞的人多了，音量就自然而然地提高了，且無人提醒。

鎮政府後來突發奇想，在上述幾大廣場配備了「城市大腦」噪音監測預警系統，由大屏幕自動顯示當前的廣場舞音量，並與鎮政府城運中心聯網。若音量超標會發出警告，警告後仍無改善時，城運中心就會派專員赴現場進行必要的干預。

有效減少廣場噪音投訴案

據鎮政府介紹，4個廣場的「城市大腦」自投入使用以來，跳舞的居民加強了自我約束意識，有關廣場噪音的投訴大幅下降，大大減少了因噪音而引發的矛盾。

除了噪音監測系統外，「城市大腦」另有消防栓監測系統，實現對消防栓水壓進行實時監測，確保居民區內消防設施長期正常運行；還有河道監測系統，結合物聯網技術、人工智能和資料分析等智能化手段實時監測河道水質，以期杜絕污水偷排偷放的現象。

（上海大調研）