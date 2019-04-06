【有片】團貸網「爆煲」涉案百億　傳東莞千人示威遭武警暴力清場

內地P2P網上借貸平台「團貸網」上月突然「爆煲」，因涉嫌非法吸收公衆存款被立案偵查。其位於東莞的公司總部已倒閉，2名創辦人早前向警方自首後被扣查，大量財産被凍結。 據悉，該平台當前借貸餘額超過145億元（人民幣，下同），當前出借人數達22.2萬人。微博上，有網民上傳懷疑是團貸網的受害者在東莞街頭示威的影片，有傳示威人數上千，引起東莞政府高度警惕，派出大量公安，特警，武警和便衣在場戒備。

有網民指近日有大量團貸網受害者到東莞街頭維權。（網絡圖片）

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網傳出借人維權遭暴力執法

有內地網民在微博發文稱，周五（5日）晚上開始，東莞警方已進入一級警戒狀態。而針對團貸網案件，近10日來東莞已抽了近8成兵力維穩。網上流傳的片段亦見，不少特警及公安汽車在會展中心外戒備。市政府門口派駐了大量警察。網民稱，警方對示威人士強行拖拽，「暴力執法視百姓為洪水猛獸」。

其中一段影片看到，有大量民眾上街示威間與在場的警察發生肢體衝突，雙方互有推撞。也有人指警察爲了清場，將示威民眾強行拉上車帶走。其中一段影片所見，疑似是武裝警察想拉走示威民眾，雙方互相拉扯期間，一名女士情緒失控，指著警察大叫「你們土匪」。該名女士見警察上前想將她拉走，又大聲說「我懷孕了」，影片中聽到有警察回應稱「你懷孕了又怎麽樣，走！」其後大部分人被警方趕到一輛巴士上，被要求坐下。

在另一段網絡影片中，數十名警察拉起警戒線，其中一名警察對靜坐示威的民眾大聲訓斥道，「你們現在的行為，已經涉嫌擾亂社會秩序，已經違反集會遊行示威法、道路交通安全法和治安處罰法的規定。」

這些影片其後均迅速被微博平台删除。

網民在微博控訴團貸網出借人合法維權卻遭暴力執法。（微博）

東莞成立31個工作組調查案件

據東莞警方通報案情，初步查明，團貸網設計虛假理財産品，通過綫上、綫下推廣，向不特定投資人銷售，大肆非法吸收公衆存款。公司CEO唐軍、聯合創始人張林上月27日已投案自首。

截至周二（2日），當局已累計凍結賬戶數2825個、凍結銀行資金31.1億元，查封涉案房産35套、飛機1架，扣押涉案車輛40輛。有44名涉案疑犯被刑事拘留。當局又成立31個工作組，赴各省市、自治區，協助當地公安機關開展案件受理、偵查、取證等工作。

據悉，東莞政府有關部門目前已接管團貸網平台，公安局也已固定團貸網平台電子數據等證據作爲投資人報案登記的補充信息，並作爲今後追回投資人損失的依據。目前團貸網平台可正常還款，但不能提取現金。

（綜合報道）