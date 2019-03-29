維權人士危志立被控尋釁滋事　湖南過百塵肺病工人欲聲援遭攔截

內地關注工人權益的媒體《新生代》編輯危志立於3月20日凌晨在深圳被公安帶走，現證實被深圳市坪山公安分局以涉嫌「尋釁滋事罪」刑事拘留，關押在深圳市第二看守所。 有過百名曾受過危志立幫助的塵肺病工人，知道危志立被捕，欲從湖南南下聲援，但在當地的火車站就遭到特警攔截。

危志立的妻子鄭楚然一度不知危志立被關押在何處，要在網上發聲求助。(資料圖片)

早前危志立被捕後，其妻子鄭楚然曾到深圳多間警局查詢，都未能證實危志立的關押地點，直至周二（26日）才收到深圳坪山公安分局的通知，指危志立涉嫌尋釁滋事，在深圳市第二看守所被刑拘。

據《明報》報道，危志立周三（27日）見到律師，律師指危志立看上去仍然健康。危對律師表示他沒有被打，但警方還經常出言相罵，說他不孝順父母、被工人利用了，警方向危志立問的問題，大部份都與塵肺病工人維權相關。律師又指在會面結束後，有警察上前粗暴詢問律師的資料，擔憂不能再有下次會見。

危志立2014 年開始在《新生代》工作，他關注勞工權益，曾向湖南的塵肺病工人提供法律意見，協助他們追討賠償。去年底數百名塵肺病工人到深圳市政府辦公大樓外靜坐要求商討賠償問題，今年1月初遭警察武力鎮壓，參與聲援團活動的《新生代》主編楊鄭君就在清場翌日涉嫌「擾亂社會秩序」罪名被羈押。鄭楚然相信危志立也是因為早前協助塵肺病工人維權而被拘留，危志立的另一名同事柯成兵亦與危志立是同一日被捕，據悉柯成冰和楊鄭君同樣是被關押在深圳市第二看守所。

而在湖南，過百名曾經受過危志立幫助的塵肺病工人，得知危志立被捕的消息，計劃於27日從湖南坐火車來深圳，到深圳市政府示威並聲援危志立，但當他們抵達當地的火車站時，有特警攔截工人上車，又指他們不得離開當地，並且會在十日內給予他們答覆。

有工人代表指，得悉危志立等人被捕的消息，不少人工人傷心痛哭，又認為危志立只是關注塵肺病工人權益，從未鼓動工人堵路鬧事，要求警方能夠給予他們滿意的答覆，否則十日後會繼續南下聲援的計劃。

（綜合報道）