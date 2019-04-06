村民違建村官違規賣地　青島嶗山5A級景區內藏6萬座非法墳墓　

內地再爆出毀山違規建墓地的醜聞。位於山東青島的「道教聖地」嶗山風景區是國家5A級景區，近日被媒體踢爆，區內有6萬座違規建造的墳墓，甚至還有村民非法買賣墓地。由於建造了大量墳墓，風景區內的部分山林被毀壞。

嶗山景區內山林間散亂分布著大量大小不一的墳墓。（中國之聲）

景區建墳墓超過20年

據中國之聲周六（6日）報道，當地居民指，嶗山風景區沿途已有大量違規建造的墳墓，區內山林之間亦散亂分布著大量大小不一的墳墓，從石碑的上年份可以看到，這些墳墓的建造日期橫跨了從1997年到2018年的20多年間。

當地居民稱，現在爲了防止著火已經不允許燒紙。「近兩年還是會有不少人來祭掃，畢竟親人埋在這裏。」據悉，這些山林裏埋葬的主要是附近村民去世的家屬，也有少部分外地來的。有村民稱，「我們當地人隨便找個地方，就埋山上了。前幾年隨便，去年開始不允許了，要求把墳頭平了。」

嶗山風景區是國家5A級旅遊景區，也是中國著名的道教名山。資料稱，著名的道士丘處機、張三豐等都曾在嶗山修道。（資料圖片／視覺中國）

村民：村幹部賣地供修豪華墓

除了違建，還有人非法買賣墓地，當地村民表示，「小一點的6萬塊錢（人民幣．下同）；在山裏面家族式的，一兩百平得好幾十萬。」村民還透露，有的村幹部還曾將土地賣給居住在青島市區的居民，用於修建大型豪華墓。

雖然嶗山政府下令，依據《嶗山區文明殯葬工作管理規定》禁止在林地、耕地、風景區範圍內建造墳墓。違令最高可處1萬元，且擅自興建殯葬設施和違規銷售墓地的，並處違法所得最多3倍罰款。但明知故犯的依然屢禁不止。據悉，近年來，嶗山區因祭祀燒紙引發的森林火灾時有發生。

事件曝光後，嶗山區政府6日對此回應稱，已第一時間全面排查落實相關問題，將嚴厲查處「非法買賣墓地」問題。政府還表示，嶗山區多年來已致力於散亂墓地的整治，推動殯葬改革。

（中國之聲／澎湃新聞）