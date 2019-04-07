內地興起畀錢請人「代喝代吃」　內媒：樂趣在於社交

內地近來興起一種新行業：代喝代吃。在電商平台搜尋代喝代吃服務，下單就能獲得「代喝代吃員」提供「代體驗」服務，也包括各角度的影片和美食照片，還有詳細的描述。 內媒《北京青年報》的報道稱，不少聲稱提供代喝代吃服務的人只是為了好玩，實際上並不提供服務，當中只有少數人會提供服務。這些「代喝代吃員」大部分是學生，提供代喝代吃服務更主要是為了社交。

「代喝代吃員」提供「代體驗」服務，也包括各角度的影片和照片。圖為「代喝」現場。（哈爾濱新聞網）

在電商平台上的代喝代吃廣告中，有的註明只限於代喝奶茶；有的則限制了代吃的地點；有的申明除了危害健康和不能吃的東西外，其餘都可代吃。當中的收費也是五花八門，從0.5元（人民幣，下同）到四五十元不等。而在眾多賣家給出的開展代喝代吃的理由中，「免去買家排隊和長胖的煩惱」高居榜首。

內媒記者卻發現，不少賣家聲稱提供代喝代吃服務，原來只是為了好玩，並不提供服務，在其聯繫了20多個賣家後才有一位願意提供服務。對於為甚麼要做這一業務，這位賣家表示，她自己是奶茶重度愛好者，主要是給自己喝奶茶找一個理由。

賣家：顧客享受溝通的樂趣

也有賣家表示，很少有顧客找代喝代吃是為了知道某食品的味道，其實大多數顧客最享受的是和賣家討論如何吃、吃到甚麼程度、如何拍短片等環節上，「享受的是溝通的樂趣和最後的成品，而並不是吃本身」。報道又指，這些提供代喝代吃服務的賣家均是在校學生。

報道又認為，代喝代吃這一類「社交消費」雖然新鮮，但很多時候是遊戲、跟風和炒作的產物，很難成為一種穩定持續的消費模式，因此很難稱其是一種新興服務消費。

（《北京青年報》）