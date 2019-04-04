【以女相許】江蘇醉酒婦落水獲救太感動　當場認消防員做「女婿」

江蘇常州一名大媽近日飲醉酒後不慎跌入河中，當地消防員接報後前往救援。其中一名消防員落水營救大媽時，一直握著她的手給予安慰，讓她頓生好感。大媽被救出後，竟提出要將自己的女兒嫁給該名消防員。

消防員將大媽從水中救起。（影片截圖）

據《現代快報》報道，事發在上月27日淩晨時分。常州消防支隊接一名女子報警稱，有人喝醉後不小心跌入運河裏。由於該河段河面寬，河水深，水流急，不及時營救的話，落水者可能會有生命危險。消防員迅速趕到現場，發現一名中年大媽掉在近岸的淺水中，水深及胸，暫時沒有生命危險，但因爲河岸有四五米高，無法攀爬上岸。

當時泡在河水中的大媽情緒很不穩定，在水中大聲痛哭。看到消防員一個個都是「90後」「00後」，哭喊著說自己年紀大了，而消防員和自己孩子的年齡差不多大，正是最青春的年紀，不想連累他們。消防員則一邊安撫陳大媽的情緒，一邊開始準備營救工作。

一名葉姓消防員做好保護措施後，携帶安全繩、救生衣、救生圈等下水，接近落水的大媽，細心地幫她穿好救生衣。與此同時，岸上接應的救援人員架設好拉梯，一同努力將大媽往岸邊拉。葉某其後將陳大媽扶上拉梯，將大媽救出水。由於這一過程中，葉某捉住陳大媽的手，安慰她不要害怕，大媽也很感動，握住葉某的手一再表示，要把自己的女兒嫁給他。「我把我女兒嫁給他，我女兒幸福，這位兄弟也幸福。」

隨後，大媽的家人也趕到現場，將她接回家。但對於大媽說要把女兒嫁給他的話，葉某表示，他已經有女朋友了，再說消防員救人排險是職責所在，感謝大媽的信任。

（現代快報）