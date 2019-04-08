【傳銷騙局】「能量金字塔」熱賣　宣稱可緩解病痛、改善夫妻不和

一個金字塔模型，竟然售價過萬，而且還有緩解病痛、改善夫妻不和等奇效？ 從2018年底開始，一種宣稱功效強大的「能量金字塔」在內地熱賣，其售價由5000元（人民幣，下同）到10萬元不等。賣家聲稱「能屏蔽一切負面磁場，通過許願讓人心想事成」，但卻有內媒發現，「能量金字塔」背後可能是傳銷騙局。

生產「能量金字塔」的公司，聲稱「能屏蔽一切負面磁場，通過許願讓人心想事成」。（網上圖片）

「能量金字塔」由威海瑞宏能量科技有限公司（下簡稱「威海瑞宏」）生產，北京鴻正科技有限公司（下簡稱「北京鴻正」）銷售。在威海瑞宏網站上的「律師聲明」顯示，公司生產銷售的「精誠寶塔」（即能量金字塔）、「能量養生倉」等飾品擺件為工藝品，並非醫療器械及保健品。

但據《新京報》報道，在威海鴻正及北京瑞宏的推銷培訓課上，講師聲稱「能量金字塔」由深海吸波礦物質製成，能吸收宇宙能量，涉及宇宙射線、DNA信息、量子糾纏等科學技術，具有多種神奇功效，「能屏蔽一切負面磁場，通過許願讓人心想事成」。

講師舉例道，「能量金字塔」能夠喚醒自癒力，把它放在家中或車內，可以讓人身體變好，可以促進血液循環，增強免疫力，提高記憶力，淨化珠寶首飾，為水和食物賦能；若有夫妻不合、婆媳矛盾、孩子不聽話等問題，把當事人的頭髮等放入塔內，問題即可改善。

該公司標價50萬元的「能量倉」，其實也只是堆成金字塔形狀的杉木條。（網上圖片）

50萬元「能量倉」由一般杉木條堆成

《新京報》報道指出，這種「能量金字塔」也按大小分為5種，售價分別為5000元、1萬元、3萬元、5萬元和10萬元。「請」的塔愈大，「塔能」也就愈大。而在公司講師的宣傳技巧下，有人對金字塔深信不疑，會把生活中種種成就都歸功於金字塔。然而，金字塔的成份不明，該公司標價50萬元的「能量倉」，其實也只是堆成金字塔形狀的杉木條。

「能量金字塔」同時涉及傳銷騙局，將它賣給他人能獲得佣金分紅。據了解，購買金字塔就能成為會員，會員向他人銷售可以拿「零售獎」，也可做各級市場代理。有反傳銷人士表示，該種銷售模式已經具備傳銷「繳交入門會費」 （購買金字塔)）、「拉人頭」（會員向他人推銷金字塔）、「按人頭計酬」（分佣）的三大特徵，而且發展下線的「雙軌制」模式，也是典型的傳銷模式。

（新京報）