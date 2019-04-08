浙江三名縣領導集體嫖妓被抓　遭派出所司機敲詐78萬

最近，一份中國裁判文書網公布的刑事判決書在網絡上引起了廣泛關注。 浙江常山縣三名領導2011年在杭州酒店嫖妓被捕，找到當地派出所駕駛員（協警）幫忙疏通，隱瞞他們縣領導的身份。 但其後卻引伸出多宗的案件，涉嫌包庇的駕駛員多次勒索領導；三名領導亦因為接受一名商人代為支付被敲詐的款項，涉嫌受賄，去年年底被判監三年兩個月至五年。

杭州公安涉嫌敲詐嫖妓的縣領導，掀出領導涉嫌受賄，圖為示意圖。（資料圖片）

判決書指，經一審法院浙江開化縣人民法院審理查明，2011年4月，時任常山縣副縣長甘土木、時任常山縣人大常委會副主任熊雨土、時任常山縣環保局局長顧建華等人在杭州某酒店嫖娼被抓，但當時甘土木、顧建華找到當地派出所駕駛員俞歐幫忙疏通，把他們幾個人的真實身份隱瞞了，並得到從輕處理，僅罰款500元人民幣。

但半年後，俞歐因賭博欠下巨債，逐對顧建華、甘土木、熊雨土進行威脅，先後敲詐了78萬元。另外三名被告汪麗俊、黃慧忠、丁建國，先後敲詐顧建華等人共24.7萬元。生物科技公司老闆為與甘土木、顧建華、熊雨土三人搞好關係，以便在企業經營、工程承接方面繼續獲得關照，在甘土木、顧建華、熊雨土的共同商議及指示下，為他們三人多次支付被敲詐款共計102.7萬元。

嫖妓未被揭發 仕途扶搖直上

結果三人嫖妓的行為一直未被揭發，甘土木先後晉升為常山縣委常委、統戰部長，政法委書記；顧建華晉升為常山縣政府黨組成員、副縣長；熊雨土2017年11月接受組織調查時已經退休。

但最終三人都因為受賄獲刑。衢州市柯城區法院指三人除了伙同他人共同收受他人錢財102.7萬元外，過去亦利用職權為他人謀取利益，各自收受32至74萬元不等，分別將甘土木、熊雨土、顧建華三人判處有期徒刑三年二個月、五年、四年。而涉嫌敲詐的警員俞歐等4人亦在2018年11月底被開化法院判刑，其中俞歐被判處有期徒刑11年6個月。

（澎湃新聞／重慶晨報）