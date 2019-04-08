江蘇130公斤漢呼吸困難喪失嗅覺　開刀取出鼻息肉大如雞蛋

江蘇揚州一名23歲、體重達130公斤的男子，睡覺一直有嚴重鼻鼾，近日更出現呼吸困難、喪失嗅覺等問題。 經醫生檢查，才發現他的鼻腔內原來長了一粒雞蛋狀的鼻息肉，其重量約50克，體積之大較為罕見，堵塞整個鼻咽部，才導致男子出現各種症狀。

醫生開刀取出雞蛋狀鼻息肉。（網上圖片）

據了解，這名男子身形偏胖，體重130公斤，平常睡覺打鼻鼾情況很嚴重，時常在半夜吵醒家人。但他認為，肥胖打鼻鼾正常，所以一直沒有理會。

然而，男子近月卻出現多種症狀，不但一直鼻塞、天天流很多鼻涕、呼吸不暢只能用嘴巴呼氣，連嗅覺也越發減退，「簡單的食物香味我都開始聞不到了，朋友約我吃燒烤，我連烤串香味也感覺不到！」他還發現，鼻子總有異物感，吞嚥也不舒服。覺得可能自己鼻子出現問題，男子便到家附近的醫院就診。

醫生：鼻息肉體積較大比較罕見

醫院醫生接診時發現，男子的鼻較一般人腫大，而且左右不對稱，初步檢查得知其鼻中隔向右側偏曲，左側鼻腔內有疑似鼻息肉，而且體積較大。考慮到其症狀，便建議手術治療。

男子於4月3日接受手術，醫生通過鼻內窺鏡發現，其左側鼻腔佈滿荔枝樣新生物，肉狀物很巨大，一直墜至鼻咽部，整個鼻咽部全部被堵塞，還有大量膿性分泌物。經過處理，醫生從他的鼻腔內取出一塊巨大的腫塊，長約8厘米，寬約4厘米，比一般的雞蛋還要大，重量超過50克。醫生直指，這樣大的鼻息肉比較罕見。數日後，男子順利康復出院。