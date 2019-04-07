新北內衣大盜偷7旬老婦底褲　擺滿住宅辯稱「把玩嗅聞圖紓壓」

台灣新北市輔仁大學學區一帶近來頻傳女性內衣褲遭竊，連一名70歲老婦在露台晾曬的內衣褲亦不放過，老婦不勝其擾由里長帶領報案，才得知附近鄰居、幾間學生宿舍都受害。 警方經查後拘捕涉案鄭姓疑犯，在其住處赫見上百件女性內衣褲，擺滿房間床鋪和枱面。鄭男則辯稱自己偷竊只為把玩、嗅聞，以紓緩精神壓力。

新北輔仁大學學區女性內衣褲頻傳遭竊，警方循線抓獲鄭姓疑犯。（自由時報）

內衣褲總是憑空消失？輔仁大學學區近來傳出專偷女性內衣褲的竊案，新莊警分局福營派出所接報後循線調查，鎖定一名身材高瘦的男子，深夜到凌晨從大型超市附近的建國一路住處步行犯案，沿途觀察民宅一樓前後露台，只要晾曬有女性內衣褲，便趁四下無人將其扯下並放入衣袋。

7旬婦堅持提告「教訓小偷」

70歲蔡姓老婦指控，過年女兒買了幾套新內衣褲給她，剛穿沒多久就被偷，讓她又氣又好笑，雖然感到丟臉，也堅持提告給小偷一個教訓。警方從閉路電視疑犯身形鎖定49歲有前科的鄭姓臨時工，一上門果然發現房間放滿女用內衣褲。鄭男先辯稱內衣褲是自己買來滿足私慾，隨後改口稱偷了幾套，是為了把玩、嗅聞來紓緩精神壓力。

警方指出，由於附近是輔大學區，不少學生、租屋者遭竊後沒有報案。警方已將鄭男送辦，並正在擴大清查中，呼籲貼身衣物遭竊的民眾盡快與派出所聯繫。

（自由時報）