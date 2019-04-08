內地發燒友組團採放射性鈾礦石　淘寶有得賣叫價近2000元

據內媒《楚天都市報》報道，最近一群來自武漢的礦石發燒友到湘鄂邊界的山區採集「鈣鈾雲母」。鈣鈾雲母可提煉濃縮鈾，是製造原子彈的原料。 官方部門及專家表示，人類長期接觸鈣鈾雲母，有可能引起基因突變和染色體畸變，增加發生癌症的機會率。

鈣鈾雲母受到礦石發燒友追捧，甚至在電商平台上也能找到：

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報道指，這批礦石發燒友包括老師、私營業主和白領等，一行六人到達湘鄂邊界的山區後僱請當地村民當嚮導。眾人到達礦洞附近後找到幾十塊綠色的礦石，用輻射監測儀器檢測發現，礦石的輻射值是正常環境下輻射值的幾十倍，用紫外線燈一照，散發出黃綠色的熒光，判斷為鈣鈾雲母。

當地村民更稱，村裏有鈣鈾雲母售賣，批發價為每公斤1600元（人民幣，下同）。其中一名礦石發燒友表示，鈣鈾雲母色彩特殊，十分稀少，在黑市上，一小塊幾十克漂亮的鈣鈾雲母就能賣到上千元。報道又指，在內地的電商平台上，也能找到鈣鈾雲母，最低60元就能買到10克，而一塊約50克、品相不錯的鈣鈾雲母，叫價達2000元。

另一名礦石發燒友表示，在一眾鈾礦石之中，除鈣鈾雲母外，銅鈾雲母、矽鉀鈾礦、脂鉛鈾礦等，都因為美豔的外表和稀有，受到圈內發燒友的追捧。收藏者通常會用鉛盒等容器存放鈾礦石。

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官方：私自開採和交易屬違法行為

湖北省自然資源廳礦保處相關負責人表示，「長期接觸鈾礦等放射性礦石，輻射劑量一旦大於某個閾值，人體將出現輻射損傷，甚至引起基因突變和染色體畸變，增加發生癌症及基因變異的概率」。中國地質大學地質專家徐世球教授表示，個人收藏這種礦石，一旦接觸不當，處理不當，不但對自己不利，對周邊的人也有危害。

湖北省核工業地質局則表示，放射性礦產是國家戰略性資源，私自開採和交易都屬於違法行為。

不過根據中科院地質地球所專家薛志毅的文章，鈾礦石的輻射程度並沒有大家想的那麼可怕。研究表明，一個人在衣兜裏放一個500克左右的鈾礦石，每天所受的輻射量跟戴一隻夜光手錶差不多。

（綜合報道）