男子加入玉石買賣群組被騙7萬：254名成員全是騙子

內地網絡電商發展迅速，甚至在微信群組內都可做生意，但喜歡網購的消費者要注意，在一些充滿陌生人的群組，要提防墮入騙徒的陷阱。 浙江就有一名男子加入了買賣玉石的群組，成功透過競投用7萬多元買下5件玉器，但經鑑定發現全是次貨，更令人驚訝的是，警方調查發現群組二百多名成員其實全部由4名騙子假扮。

徐先生加入的玉石競拍群組，其中一件翡翠玉器(左)底價一千元，徐先生經過多次競價，以一萬元成功拍得。（網上圖片）

在浙江杭州的徐先生愛好古玩，日前他被邀請加入一個名叫「古之美高端拍賣平臺」的微信群組，群組內一共有255人，經常會有翡翠、玉器拍賣，而且聲稱會附帶證明是A貨的鑑定書，即代表色澤是純天然，並未經過化學處理。

徐先生最初只是做「塘邊鶴」，但觀察時發現成員競價激烈，還有人用低價標到賣相不錯的首飾，加上此群組聲稱，買方若收到的玉石不滿意，可無條件全額退款，他便漸漸放下戒心，慢慢開始參與其中。

他5次出價都竟然能投得心頭好，一共花費了7萬多元買了四隻翡翠玉觸和一件翡翠掛件。但當他請權威機構檢驗時，拍下來的貨品卻全被驗出是次等B貨，甚至只是合成類石頭，讓他非常憤怒，在群組內要求退款，結果立刻被對方踢出群組並遭封鎖，徐先生只好報警處理。

警方調查後有驚人發現，原來這個群組內除了徐先生，另外254名成員全部由4名騙子假扮，騙子利用多部手提電話，註冊多個微信賬號，再在群組內相互競價，製造熱賣的假氣氛，將成本只有幾十元的物品，炒到過千元，甚至過萬元的價格售出。目前四名疑犯已經被刑事拘留。

（綜合報道）