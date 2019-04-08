【褻瀆英烈】四川女網紅佩戴紅領巾拍捕魚短片　涉尋釁滋事遭行拘

四川一名女網紅經常直播下田和捕魚的短片，由於她衣着性感，引起不少的關注。 但近日當地的公安拘捕了她，原因是她在短片中曾戴上紅領巾，被指褻瀆英烈，警方指她涉嫌尋釁滋事擾亂公共秩序，將她行政拘留12日並罰款1000元人民幣。

唐姓女網紅因為佩戴紅領巾被指褻瀆英烈。(網上圖片)

網名為「宜賓盈盈」的唐姓女網紅，自2018年起，時常在快手直播上分享捕魚短片，由於她年輕貌美，而且經常穿着清涼，吸引近90萬粉絲訂閱，但同時被當地警察注意到。

四川省自貢市榮縣公安局今日（8日）在官方微博發布的通報稱，女網紅為博取眼球、增加粉絲和短片觀看量，在快手平台先後上傳剪輯後的四段在農田中拍攝穿著鮮艷暴露、佩戴紅領巾的捕魚短片，被各地網民轉發，播放量高達300餘萬次。

但警方指女網紅的行為嚴重褻瀆紅領巾象徵的愛國英烈，造成惡劣社會影響。警方指她涉嫌尋釁滋事擾亂公共秩序，處以行政拘留12日並罰款1000元，責令其刪除相關短片，幫助女網紅錄製短片的吳姓男子也被警方教育訓誡。

警方強調紅領巾是中國少年先鋒隊隊員所配戴的三角形領巾，象徵紅旗的一角，是烈士鮮血染成，代表著無產階級的革命傳統。

（新京報）