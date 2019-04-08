深圳兩年後取締電動三輪車　快遞員清潔工要改用新能源微型汽車

深圳近年來電動車交通安全事故不斷發生，而且在事故中受傷害最大的往往是電動車駕駛者，由於電動車無牌照，駕駛者出了事還可能棄車逃逸。 深圳市公安局交通警察局制訂了《深圳市關於特殊行業電動三輪車過渡期管理方案》，將會給予兩年過渡期，之給全面禁用電動三輪車，有需要的行業例如快遞員及清潔工人，需要改為使用新能源微型汽車。

深圳兩年後將取締電動三輪車。(VCG）

2016年至今，深圳的電動三輪車發生的交通違法事件是2436宗，而近三年涉及電動自行車和電動三輪車的交通事故共852宗，佔全市交通事故約20%。在很多涉及電動車的交通事故中，一個重要的原因是電動車駕駛者違反交通法規，逆行、闖紅燈等行為時常發生。而現時大多電動三輪車都由外賣員及清潔工人等使用，根據深圳市公安局交通警察局的數據顯示，深圳快遞、清潔行業電動三輪車共有約1.6萬輛。

為此，深圳市公安局交通警察局制定了《深圳市關於特殊行業電動三輪車過渡期管理方案》。根據方案，深圳採取總量調控、備案管理方式，設置兩年過渡期，期間會發出1.2萬個過渡期配額（其中快遞行業10000個備案配額、清潔行業2000個備案配額），2年過渡期後所有快遞配送、清潔員的電動三輪車予以取締。

同時，當局會協調深圳市新能源汽車企業，專門製造符合快遞等行業專用的新能源微型汽車，根據方案，兩年後，快遞員和清潔工人的交通工具將從電動三輪車改為新能源微型汽車。

（澎湃新聞）