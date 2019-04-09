浙江常山副縣長與下屬嫖妓遭敲詐　辦公室廁所傳遭避孕套堵住

中國裁判文書網近日公布的一份案件判決書顯示，浙江常山縣多名官員到酒店嫖娼被捕，後招致派出所司機在內的多人數次敲詐。 判決書提到，有涉案疑犯聽說縣政府大樓領導辦公室廁所被避孕套堵住，覺得「機不可失」借此敲詐，索取財物16萬元人民幣。

時任常山縣副縣長甘土木。（資料圖片）

中國裁判文書網近日公布的《俞歐、汪麗俊、黃慧忠等敲詐勒索罪一審刑事判決書》顯示，2011年4月，時任常山縣副縣長甘土木、時任常山縣人大常委會副主任熊雨土與時任常山縣環保局局長顧建華在杭州某酒店嫖娼，被杭州武林派出所警方拘捕並處500元（人民幣，下同）罰款。俞歐、汪麗俊和黃慧忠得知上述縣政府官員嫖娼，便借此敲詐。

其中，俞歐是武林派出所司機，在警方拘捕他們的過程中知曉其身份，遂以「揭發舉報嫖娼事宜，使之身敗名裂」作威脅，成功敲詐三名官員合共78萬元。

因「敲詐勒索罪」被捕獲刑

汪麗俊和黃慧忠都是無業者。2013年，汪麗俊聽說縣政府大樓通下水道的時候，發現領導辦公室廁所下面被避孕套堵住，便向顧建華打電話試探，看看能不能趁機敲詐。當時，汪麗俊向顧建華說：「你在外面幹了好事。」對方就壓低聲音回應：「都是幾年前的事情，是分局搞我們的。」

汪麗俊之後把此事告訴其舅父黃慧忠。兩人多次打匿名電話給顧建華，並以舉報曝光嫖娼為名作出敲詐，合共索取財物16萬元，兩人各分到一半。

俞歐、汪麗俊和黃慧忠三人事後遭警方拘捕，並被法院以「敲詐勒索罪」判刑，俞歐犯獲刑11年6個月，汪麗俊和黃慧忠獲刑3年6個月。值得一提的是，涉案的三名官員均已分別在2017年底至2018年初受查。