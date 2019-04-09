【極限運動】內地女於大連水族館學潛水　被鯊魚咬傷頭部縫70針

水族館是觀賞海洋生物的好地方，但大連一間有鯊魚的水族館竟有人走下去上演一場人鯊共舞，結果一名女子甫下水就被鯊魚咬傷了頭部，醫生為她縫了70多針。 內地傳媒報道，該名女子當日是由俱樂部安排到水族館學習自由潛水，網友都很好奇為何館方會容許有人在水族館內這樣做。

女子在潛水俱樂部購買了自由潛水的課程。(網上圖片)

4月5日，一名女子被安排到遼寧大連老虎灘極地館學習自由潛水。下午1時30分，女子在訓練過程中被一條鯊魚咬住腦袋，慶幸的是鯊魚一會兒便放開了口，但女子已經滿頭是傷。她被送到醫院救治，其眉骨、下頜、臉頰及頭頂等多處有傷口，傷口內都是特別小的毛刺，是鯊魚進食殘留物留在牙齒上造成的。經過四小時的搶救，醫生為受傷女子縫了70餘針。

微信截圖顯示，懷疑是潛水俱樂部負責人向受傷女子表示會承擔責任。(網上圖片) 水族館暫停館內所有潛水活動 該名女子是向一間潛水俱樂部付了3600元人民幣學習自由潛水課程，並包括到水族館潛水一次。水族館的工作人員表示，當日得悉潛水俱樂部會帶學員來下水，其中一位水學員下水後就被鯊水咬傷。工作人員又指這個水下活動有一定危，館方目前正配合潛水俱樂部處理賠償等後續事件，事發後水族館已暫停館內所有潛水活動。 雙方達成和解 網上一則微信截圖，懷疑是潛水俱樂部負責人與受傷女子的對話。負責人指會承擔女子的醫療及由此引起的美容手術費用，又指女子熱愛潛水，會待對方傷癒後再安排理論游泳課，完成女子的心願。受傷女子亦發聲明指，自己當時是由於太過接近鯊魚而被咬傷，目前體恢復良好。她又指已經與潛水俱樂部達成共識，希望未來可以靜心休養。

網民有話說：

與鯊共舞？這個潛水館還真硬核，敢去潛水的也是心大。 極地館為甚麼要和潛水俱樂部合作這樣的項目？為麼允許在有鯊魚的池下水？魚類攻擊潛水員的概率永遠都不是零，出事只是早或晚。 入侵鯊魚領地，你是不是傻？ 國外很多海洋世界也有這個項目，不過他們會把人放在一個鐵籠子裏，防止鯊魚攻擊。國內這個不知道有沒有，如果沒有就太可怕了……

自由潛水的裝備一般較少。(VCG)

自由潛水被視為危險運動

自由潛水即是不使用氧氣瓶，靠閉氣下去潛水。和水肺潛水相比，自由潛水的裝備精簡，不會帶浮力調節器、空氣筒、呼吸管，剩下的只是面鏡、配重、潛水衣和蛙鞋。自由潛水曾被評為世界上第二危險的運動。當潛水者不斷下潛時，沒有預留足夠時間或者過快地衝上水面，會令大腦缺氧昏厥，甚至會溺水及死亡。