山東濟南警方：佩戴誇張金銀飾品是「黑惡勢力的表現形式」

近日，山東濟南市公安局召開通報會，首次公佈黑惡勢力的29種常見表現形式。媒體發現，佩戴誇張金銀飾品、炫耀紋身、發放小卡片提供色情服務等都是黑惡勢力的表現。

濟南特警在進行演練。（資料圖片）

濟南警方列出黑惡勢力29種常見外在表現形式包括：佩戴誇張金銀飾品炫耀的人員和以凶獸紋身等彪悍、跋扈人員從事違法活動的；態度蠻橫、粗暴，隨身隨車攜帶管制刀具或棍棒的；晝伏夜出，在夜宵攤等公共場所成群結夥、惹是生非的；社會閒散人員參與開發商征地拆遷，以擺隊形、站場子等形式威脅、恐嚇征地拆遷物件的；控制土方、沙石、鋼材等材料市場價格，存在明顯不符合市場規律經營行為的；在一定範圍內獨攬建設工程、商品供應的。

此外，強行介入酒店、娛樂場所的酒水、食品等供應；在各類市場中，為爭奪業務而追逐、攔截、恐嚇當事人，並經常更換從業人員的；在娛樂場所中存在賣淫嫖娼、賭博、吸食注射毒品情形等行為，也被列入黑惡勢力表現形式。

廣州市花都區公安分局早前舉行掃黑除惡專項鬥爭誓師大會。（網絡圖片）

「以個人影響力調停各類糾紛」或屬黑惡

濟南警方還指，黑惡勢力表現形式包括：以接受他人委託為名討要債務，採用貼身跟隨、逗留債務人住所、短期非法拘禁等手段逼債討債；KTV、酒吧等場所以內保人員身份在處置場所內發生糾紛時肆意侵害他人合法權益；在糾紛、傷害類警情處置中，報警人稱有社會閒散人員參與其中；無關人員刺探、干擾、阻撓公安機關案件辦理的；在外來人員聚集區域，以所謂個人影響力私下調停各類糾紛的；有賭博等涉黑涉惡違法犯罪前科，且當前無固定職業或穩定經濟來源、多次反復出入境；在醫院、私人診所等醫療機構接診過程中，發現有刀傷、槍傷等可疑情形，等等。