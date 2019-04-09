內地千人排隊搶購IKEA X Off-White 地氈　原價1999炒上過萬元

繼Starbucks 中國推出的「貓爪杯」早前引起瘋狂搶購後，IKEA（宜家家居）與意大利潮流品牌Off-White合作推出的一款地氈，在內地亦再度引發搶購潮。 該款地氈於IKEA昨天（8日）在上海徐匯店和北京西紅門店發售，引發現場過千人排隊搶購。在網上亦炒風熾熱，原價1999元（人民幣，下同）的地氈，目前在內地電商平台有商戶以過萬元的價格出售。

IKEA上海徐匯店現場過千人排隊搶購。（網上圖片）

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IKEA採用事前抽籤選購的模式，北京店只有中籤者才能到現場購買，但上海徐匯店卻接受未中籤者現場排隊，引起現場人潮不絕，一度有逾千人排隊。

另據《上海晨報》報道，有不少黃牛看準「商機」，當日早上4點就來上海徐匯店門口排隊，而且黃牛還僱用黃牛，以每人50元的工資，聘請20個人一同排隊，以提高購買機會。因此上午8點不到，徐匯店已人山人海，甚至已經排了幾個彎。

據了解，IKEA邀請8位來自不同國家、不同職業的藝術家，分別設計出一款兼顧藝術與生活的地氈，而最受歡迎的就是一塊寫有「KEEP OFF」字樣的。它由LV男裝藝術總監、Off-White創始人Virgil Abloh親自設計，原價1999元，但《香港01》記者在淘寶等內地電商平台搜索發現，其炒價目前已逾10000元。