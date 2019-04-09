故宮前院長單霽翔甫退休即再就業　任寧波文博會顧問

剛剛昨日（8日）退休的北京故宮院長單霽翔很快已經找到新職位，浙江寧波市今日宣布成功邀請他擔任特色文化產業博覽會的顧問。 單霽翔會透過在故宮任職的經驗，為寧波的文化創意產業把脈。

故宮前院長單霽翔剛退休就再上崗。（VCG）

寧波市政府指單霽翔的職位是「創意寧波顧問」，他將連續第三年參與寧波文博會，今年他會出席開幕式並主講故宮論壇第三季之《故宮上新了》。由於今年文博會和故宮加強合作，故宮紫禁書院、故宮文物醫院等將與寧波天一閣進行合作，所以希望單霽翔可以提供一些戰略性建議。

魏祖民表示，北京故宮博物院作為寧波文博會的老朋友，今年再次應邀參展，屆時觀眾可以一睹故宮最新文創產品的風采。與此同時，南京博物院、廣東省博物館、良渚博物院等國內知名博物館也將在寧波文博會期間帶來富有特色的文創衍生品，形成博物館文創集群。

寧波市宣傳部在記者會上宣布聘請單霽翔為顧問，為當地文創產業提供意見。(中新網)

本屆寧波文博會展期是4月12日至14日，設有六大主題館，目前，共有來自境內外1000餘家企業參展。

單霽翔於2012年出任故宮博物院院長，是故宮歷史上第六任院長。在任近7年期間，致力打造故宮文創產業及文化活動，使故宮屢次成為網上熱點，單霽翔也被稱為「網紅院長」。

（中新網）

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