【多圖】北京故宮院長單霽翔退休　任內打造網紅文創產業

據新華社報道，北京故宮博物院院長單霽翔今天（8日）退休，繼任者為原敦煌研究院院長王旭東。 原本已屆退休之年的單霽翔2012年接過故宮院長一職。當時的故宮剛經歷「失竊門」等輿論危機，亟待重塑形象。在他的執掌下，故宮的開放面積由30%增加到逾80%，文物展出率則由1%提升至8%。 值得一提是，單霽翔在任期間致力於打造故宮文創產業和文化活動，令故宮屢成「網紅」，文創產品銷售額更達到15億元人民幣。不過這些做法亦引發爭議，有聲音指故宮推出火鍋、唇膏等產品，過度追求商業化。

單霽翔在任這些年，故宮批量誕生「網紅」，屢屢在網上掀起波瀾。（視覺中國）

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單霽翔生於1954年，畢業於清華大學建築學院城市規劃與設計專業，師從兩院院士吳良鏞教授，獲工學博士學位。他歷任北京市文物局長，房山區委書記，北京市規劃委員會主任、國家文物局局長。

在他接任院長前，故宮長期以來開放區域只佔30%，186萬餘件文物藏品有99%沉睡在庫房。截至2018年，故宮開放面積由2014年的52%，達到現今的80%以上，向公眾展出的文物則佔總量的8%。

單霽翔在任這些年，故宮批量誕生「網紅」。從文物修復師王津，到故宮文創、口紅，再到文化活動「上元之夜」等，屢屢在網上掀起熱議。2017年，故宮網站訪問量達到8.91億，並將逾186萬件藏品的全部資料放上網。同年，故宮文創產品銷售達到15億元人民幣。

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單霽翔：要用新方法吸引觀眾

在他的精心打造下，故宮變得平易近人，珍寶化身為備受年輕人喜愛的網紅，一件件故宮文創產品受到熱捧。單霽翔還在綜藝節目《國家寶藏》上展示《千里江山圖》、各種釉彩大瓶和秦代石鼓。正如故宮內部人士所言，單霽翔本身成了故宮最大的「網紅」。

故宮去年還推出高科技互動藝術展演《清明上河圖3.0》，通過巨幅互動長卷、沉浸劇場、球幕影院等展廳，融合多種高科技互動藝術，構築出真人與虛擬交織、人置身畫中的體驗。單霽翔表示，一座博物館要想向普通觀眾，尤其是年輕人，打開塵封的歷史，解讀經典的文化，就需要用生動的、人們喜聞樂見的「新方法」來加以表達。

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不過，單霽翔一系列創新也引發過爭議，例如今年初推出的故宮火鍋就在質疑聲中停售。雖然故宮一再強調角樓餐廳的火鍋並無任何安全隱患，但仍遭質疑難訂座位且價格較高，並認為故宮應該專注於「主業」，不宜過度商業化。

至於繼任故宮博物院院長一職的王旭東1967年2月生於甘肅山丹，畢業於蘭州大學地質系水文地質與工程地質專業，他1991年到敦煌研究院從事莫高窟壁畫及土遺址保護工作，2014年12月任敦煌研究院院長。王旭東曾接受內媒採訪表示，莫高窟與故宮的價值不同，故宮的成功不能複製到敦煌，但經驗可以借鑑。

（新華社／中青報／澎湃新聞）