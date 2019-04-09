裸體與亡父屍骨合照遭批炒作　當事人：藝術創作要反傳統

內地一位新進藝術家「司原逐冀」日前以特別的方式悼念亡父，除了將父親的墳墓挖開，更脫光衣服與亡父的骸骨合照，旋即引起網民鞭撻，其微博賬號亦遭到關停。 不少網民認為其傷風敗俗，是自我炒作和製造輿論；還有部分網民聲稱應該將其以刑法中的「侮辱屍體罪」論處。不過司原逐冀就接受內媒訪問解釋稱，這不是炒作而只是藝術創作。他又指藝術創作需要反傳統，而裸體是人類最真實的，最原始的形態，「我父親連皮肉都沒有了，我還要穿着衣服嗎？」

司原逐冀與父親遺骨的合照。（微博）

司原逐冀日前上載影片表示，由於亡父舊墳風化得很嚴重，外表的瓷磚都已裂開，棺材已腐爛，需要鑿掉舊墳，修建新墳。但就在上周六（6日）破開了舊墳的時候，他竟將父親的骸骨拿出來，同時把自己的衣服脫光，由妻子拍下他與父親遺骨的合照。

事件引發網絡熱議，不少人批評他只為製造輿論，對先人不敬，而他的社交網站賬號亦遭到封鎖。司原逐冀周一（8日）接受內媒訪問表示，自己本是藝術工作者，這個作品原本只想在藝術家圈子裏小範圍傳播，供圈內人鑑賞，未料意外引起廣泛關注和大量批評甚至辱罵。

他表示，生父在他3歲時因罹患癌症去世，但自己成長過程中聽到一些與父親有關的生活片段，對他有很大影響。例如他選擇從事藝術工作，就是因為曾有人告訴他，他的父親很會畫畫，這在冥冥中有繼承父親愛好的意味。

指大眾保守看待藝術作品

司原逐冀說，他藉着父親遷墳的機會，花10分鐘時間與父親的屍骨共處，感受到「就像回到了小時候躺在父親的懷裏一樣」，並拍下這組照片。至於為何要選擇裸體方式拍照，他就指裸體是人類最真實、原始的狀態，「我父親連皮肉都沒有了，我還要穿着衣服嗎？」

對於照片飽受非議，司原逐冀解釋道，自己不是炒作，而是一早就做好打算，進行藝術創作。他認為，大眾深受傳統觀念的影響，會傾向於對藝術作品作保守評價，不過他對這樣的批評並不畏懼。他表示，藝術創作恰恰需要反傳統的精神，只要在創作的時候帶着真誠的心就可以了，「至於採用了甚麼表達形式那都是個人選擇而已。」

對於網民聲稱司原逐冀行為違法，中國政法大學李顯東教授受訪指出，相關行為未受法律明文規範，即便吸引眼球也未犯法，但這不是民眾習慣性的做法。

（紅星新聞）