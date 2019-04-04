河南15歲學生疑因未「告密」被罰寫檢討後自殺　家長帶屍擋校門口

河南鄭州一名15歲男中學生於3月8日晚上住所跳樓身亡。其父母表示，兒子因沒有向老師舉報有同學帶平板電腦上學，被反覆罰寫檢討，最終因壓力太大想不開自盡。 男學生跳樓當日，其父母曾一度將屍體放置於校門口；此後多日，兩人又帶著兒子遺像在學校門口，要求校方交代。

死者父母帶著兒子遺像在學校門口，要求校方交代。（網上圖片）

死者姓谷，生前就讀於河南鄭州市第六十二中學。谷父表示，兒子因為見到同學攜帶平板電腦返校，卻沒有向班主任報告，老師就以此為藉口罰他寫檢討。不過，他寫了一次又一次亦不獲老師接納，稱他「寫得不徹底，不用來上學了」。父母把他接回家後，老師又致電催促，最終就在3月8日晚上從家中跳樓身亡。

谷父又稱，事發後二十多日來，兒子的遺體一直在殯儀館冷凍，但學校卻不就事件交代，校長亦避而不見。於是他和妻子帶著兒子的遺像及一張寫有其死因的A4紙，站在學校門口討公道。

校方：死者家屬要求巨額經濟賠償

官方說法與谷父所說卻有所不同。校方今日（4日）就事件通報稱，死者上月6日在課室為平板電腦充電時被發現，經查發現包括他在內三名學生在自習課及午飯後利用平板電腦玩與學習無關的內容，時間已持續三周。其他兩名同學已承認自己玩平板電腦，但他卻始終否認。

通報稱，為了讓學生「更好地意識到自己的錯誤」，班主任向其家長求助，希望家長做好教育引導工作。上月9日凌晨，班主任卻接到其家長電話，表示其子已在家墜樓身亡。班主任第一時間向學校領導進行匯報，校方也積極與家長聯繫，協助家長做好善後工作。

通報又道，3月9日凌晨，家長將學生屍體放置於學校門口，時至早上6時許，在警方的主導下，屍體送往鄭州市殯儀館。隨後，家長向學校提出巨額經濟賠償。目前學校與家長正在積極溝通，善後事宜尚未完全達成一致。

死者家長和校方說法有異，令事件頓時變成「羅生門」。網民對此亦各有意見，有人認為學校砌詞狡辯，亦有人認為家長想趁機敲詐學校，獅子開大口：